La Fiscalía pide 46 años de cárcel a un osteópata por abusos sexuales de 12 pacientes

La Audiencia de Barcelona ha comenzado este lunes el juicio contra un osteópata acusado de abusar sexualmente de una docena de pacientes en diferentes centros de Carnet de Mar y en un pabellón deportivo de Mataró entre los años 2008 y 2020. Las primeras 10 víctimas han declarando esta mañana a puertas cerradas, de manera presencial y separadas del acusado por un biombo para no tener contacto visual con el procesado. La Fiscalía ha pedido 46 años de prisión y indemnizaciones para las víctimas que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros.

Además de los 46 años de cárcel y de las indemnizaciones a las víctimas, que suman un total de 220.000 euros, la fiscal ha pedido también que se le condene a 6 años de inhabilitación para cualquier profesión relacionadas a quiromasajes o terapias naturales. También ha solicitado cinco años de libertad vigilada tras la pena privativa y a la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros o de comunicarse por cualquier via con las víctimas.

Las víctimas, casi todas mayores de edad en el momento en que se cometieron los abusos sexuales, han relatado que sufrieron o siguen padeciendo de secuelas psicológicas derivadas de los hechos. El juicio proseguirá el próximo miércoles con la declaración de testigos, mientras que el acusado lo hará al fina del juicio, previsto para el martes, 27 de enero.