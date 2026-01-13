Mercè Ibarz conversará sobre ‘Una noia a la ciutat’ en un club de lectura abierto a todo el mundo el jueves 15 de enero

El club de lectura de Quadern inaugura la programación de 2026 con Mercè Ibarz. Conversará con los lectores sobre Una noia a la ciutat (Anagrama), una exploración de la memoria íntima y de la Barcelona de los años setenta, y uno de los libros del año 2025 según los críticos de Quadern. El encuentro tendrá lugar el jueves 15 de enero a las 19 horas, como siempre, en el estudio Toresky. Se puede inscribir enviando un correo con el asunto “Club Ibarz” y su nombre y DNI en el cuerpo del texto a la dirección quadern@elpais.es.

Mercè Ibarz (Saidí, 1954) es escritora, crítica cultural, ensayista e investigadora. En este libro narra su llegada a Barcelona en 1971 desde su comarca agrícola para entrar en la universidad. El detonante es la muerte de L., el hombre con quien Ibarz lo compartió todo desde que lo conoció poco después de llegar a la ciudad. De su biografía, sin embargo, solo nos llegan fragmentos en medio del clima de finales de la dictadura, la politización estudiantil y la contracultura feminista. Según Ponç Puigdevall, “en Una noia a la ciutat el componente real de las circunstancias históricas, políticas, sociales y profesionales es de una veracidad infalible”.

El club de lectura de Quadern, conducido por Carlota Rubio, es un espacio de encuentro mensual entre lectores y escritores, gratuito y abierto a todo el mundo. Encontrarán siempre toda la información, crónicas y vídeos con recomendaciones en la sección ‘Club de lectura’. Si tienen cualquier duda, pueden escribir a la dirección de correo quadern@elpais.es