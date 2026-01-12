Illa y Collboni se reúnen con los alcaldes de los 62 municipios catalanes del Tour 2026

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con los alcaldes de los municipios por los que pasa la carrera.

Los alcaldes de los 62 municipios de Cataluña por los que transcurrirá la Gran Départ del Tour de Francia 2026 se han reunido este lunes en el Palau Reial de Pedralbes en un acto institucional que se ha celebrado a 173 días de que empiece la carrera. Y es que la próxima edición del Tour partirá de Cataluña, que acogerá sus tres primeras etapas, entre el 4 y el 6 de julio, y que recorrerán tres provincias y 12 comarcas catalanas, con 15 ascensiones y 6.650 metros de desnivel.

Los alcaldes de esos municipios, además de representantes de las diputaciones han acompañado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha ejercido de anfitrión de un evento que ha escenificado el inicio de la cuenta atrás de la carrera francesa.

Illa y Collboni han destacado el “tándem imbatible” que forman Cataluña y su capital, y que ven ejemplificado en el Grand Départ. Así se han expresado en la presentación del evento este lunes, al que han asistido los consejeros de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el de Deportes, Berni Álvarez, así como los alcaldes de los 60 municipios.

Illa ha asegurado que el Grand Départ es una “gran oportunidad en beneficio de toda Cataluña”, resultado del trabajo conjunto entre Govern, ayuntamientos y diputaciones y que, en sus palabras, demuestra que el territorio transmite confianza y seguridad al resto del mundo. También ha destacado los valores de diversidad, esfuerzo y superación que encarna el Tour como “espejo” tanto de las instituciones europea como de Catalunya, y ha pedido a los alcaldes catalanes que aprovechen su impulso para lucir sus municipios y trabajen juntos para lograr el mejor Grand Départ de la historia, textualmente.

Collboni ha explicado que “desde el minuto cero” tenía claro que el Grand Départ era un evento que Barcelona debía compartir con el resto del territorio, formando un acontecimiento sin precedentes en la historia de Cataluña. Asimismo, ha reivindicado el Tour como un “evento absolutamente democrático” en el que centenares de miles de catalanes saldrán a las calles para ser testigos de su celebración.

Álvarez ha asegurado que el paso del Tour permitirá reforzar la marca de Cataluña, procurando porque el evento deje un “legado” a nivel social, medioambiental y económico para el conjunto del territorio. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha destacado la “emoción e ilusión” que supone tanto para la ciudad como para el sector ciclista convertirse en la capital mundial de este deporte durante unos días.

Viñuales ha agradecido el liderazgo de Barcelona para traer al resto de Catalunya la proyección y el fomento del deporte que supondrá el Grand Départ, y ha ironizado que será uno de los mayores eventos que acogerá Tarragona “desde la época de Augusto”. Finalmente, Barnusell ha afirmado que el paso del Tour por Granollers es un “hito histórico y un sueño hecho realidad” para la ciudad, con el que esperan proyectarse junto al resto del territorio, con identidad y sentimiento de pertenencia con Catalunya.