Illa y su Govern recibieron 1.261 obsequios en 2025, entre los cuales aceite, vino, libros, cuadros y ropa

El presidente Salvador Illa y los miembros de su Govern, en una reunión del Consell Executiu del pasado mes de septiembre.

El presidente de la Generalitat fue el que más recibió, 151, y la que menos fue la consejera de Investigación y Universidades, solo 14

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y sus 16 consellers recibieron a lo largo del año 2025 un total de 1.261 obsequios como muestra de cortesía por razón de su cargo, entre los que se encuentran bienes consumibles como aceite, vino, embutidos y otros alimentos; material gráfico como libros, revistas y CDs; objetos de uso personal como ropa y perfumes y objetos conmemorativos como cuadros y figuritas. Así lo reflejan los datos del portal de transparencia de la Generalitat recogidos por Europa Press, donde por ley deben constar estos regalos de cortesía que reciben los altos cargos del Govern.

Los miembros del Ejecutivo tienen prohibido aceptar regalos y donaciones de particulares o entidades, y solo pueden aceptar “muestras no venales de cortesía y objetos conmemorativos, oficiales o protocolarios que les puedan ser entregados por razón de su cargo”. De los 1.261 obsequios, 700 se han catalogado como material gráfico bibliográfico y audiovisual, 248 objetos decorativos, 122 objetos conmemorativos, 99 objetos de uso personal y 92 bienes consumibles.

El portal de transparencia recoge que el presidente Illa recibió 151 obsequios en 2025, aunque el último registro es de principios de julio y no se han publicado nuevos datos desde entonces (todos los consellers, excepto la de Cultura, Sònia Hernández, y la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, tienen actualizados registros de noviembre o diciembre). Según fuentes del Govern, la actualización del portal se hace “periódicamente y de forma manual, una vez informatizada la información de los obsequios, lo que podría retrasar la publicación” de esta información.

Illa es el miembro del Govern con más obsequios, seguido del conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler (136), el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper (131), la de Educación y FP, Esther Niubó (103), el de UE y Acción Exterior, Jaume Duch (97), y la de Cultura, Sònia Hernández (91). Sílvia Paneque (Territorio, Vivienda y Transición Ecológica) recibió 80, Berni Álvarez (Deportes) 75, Mònica Martínez Bravo (Derechos Sociales e Inclusión) 74, Núria Parlon (Interior y Seguridad Pública) 59, Alícia Romero (Economía y Finanzas) 57 y Eva Menor (Igualdad y Feminismo) 56.

La que menos, en cambio, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat (14), seguida del de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila (29), el de Agricultura, Òscar Ordeig (30), la de Salud, Olga Pané (38), y el de Presidencia, Albert Dalmau (40).

Un ‘panettone’, un bote de espárragos o una navaja plegable

Además de botellas de aceite y embutidos, Illa recibió a inicios de año en una visita en Pineda de Mar (Barcelona) un panettone de manos de su alcaldesa, de la alcaldesa de Gavà (Barcelona) un bote de espárragos, la embajadora de Turquía en España le hizo entrega de una caja con pastelitos de pistacho típicos del país y el gobernador de la provincia china de Hainan una caja de té negro.

La presidenta de Occitania le regaló una navaja plegable, los castellers de Vilafranca un pañuelo casteller, el alcalde de Salou (Tarragona) el perfume ‘Eau de parfum Salou essence’, el de Tarragona una camiseta del Nàstic de Tarragona y el viceprimer ministro de Vietnam una caja de madera con seis pañuelos de algodón con seis argollas en forma de libélula.

Entre los obsequios comestibles, destacan las judías del ganxet que recibieron tanto Paneque, como Menor y Romero, que también recibió un cesto fresas del Maresme, Álvarez un lote con 4 longanizas, Espadaler una botella de ratafía, Martínez Bravo y Romero vermut de Reus, y Duch chocolate con la forma de la baldosa típica de Barcelona.

Al conseller Álvarez se le dieron durante 2025 numerosas camisetas de equipos, como la de la selección Palestina, además de una copa conmemorativa de la Reina Letizia con motivo de la final de la Copa de la Reina de manos de la RFEF, mientras que Duch recibió un banderín con el escudo del FC Barcelona y el Real Madrid.

Paneque recibió de la Associació Bombers de Girona una figurita con forma de bombero, Espadaler una estación meteorológica, Duch una medalla del milenario de la Abadía de Montserrat, y Sàmper una reproducción del coche de F1 de Fernando Alonso del equipo Alpine (equipo por el que compitió por última vez en 2022). También se les regaló ropa y complementos: a Dalmau un foulard y un vano, a Romero una bufanda, a Niubó un par de pañuelos, a Duch y Vila corbatas, y a Ordeig un reloj.

Han recibido también varias piezas de cerámica, figuras, estatuillas y placas conmemorativas, ‘skylines’ de varias ciudades catalanas, cuadros, plantas, tazas y platos, llaveros, velas, balones, raquetas, bolígrafos, libretas, calendarios y camisetas conmemorativas, entre otros objetos.

Código de conducta

Los productos con fecha de caducidad se envían a la Casa dels Canonges, residencia del presidente (que Illa no usa como tal), para su “uso y aprovechamiento”, según han detallado fuentes del Govern y el resto de obsequios materiales se guardan en el archivo del Palau de la Generalitat, donde son clasificados “independientemente de su utilidad”.

No se aceptan otros obsequios que no son muestras no venales de cortesía (invitaciones de viajes o lotería, por ejemplo) y son devueltos a su emisor, en cumplimiento del código de conducta de los altos cargos y personal directivo de la Generalitat, aprobado en 2016. Este código de conducta también contempla no aceptar tratos ventajosos de ninguna clase “salvo los derivados de las normas protocolarias e inherentes al ejercicio de su cargo”, y sí que se pueden aceptar invitaciones a actos culturales o espectáculos públicos cuando se reciban por razón del cargo.