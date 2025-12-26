Muere un joven al caer accidentalmente al agua en el puerto de Barcelona
Los servicios de emergencias, alertados por testigos, no pudieron reanimar al hombre
Un joven falleció en la madrugada del jueves ahogado al caer accidentalmente a las aguas del puerto de Barcelona, según han informado este viernes fuentes de los Mossos d’Esquadra.
El suceso tuvo lugar la madrugada posterior a la Nochebuena en el entorno del centro comercial Maremagnum del Port Vell cuando el joven, de nacionalidad extranjera, ha caído al agua. Testigos de la caída avisaron a los servicios de emergencias, que desplazaron al lugar a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). No obstante, los sanitarios no pudieron reanimar al joven.
El suceso se produjo justo en la zona en la que varias horas después se celebró la 116ª edición de la tradicional Copa Nadal de natación, que reunió en las aguas del puerto a más de 400 nadadores, la tercera mayor participación de la historia de la prueba de aguas abiertas más antigua de España y una de las más longevas de Europa.
