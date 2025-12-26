Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
SUCESOS

Muere un joven al caer accidentalmente al agua en el puerto de Barcelona

Los servicios de emergencias, alertados por testigos, no pudieron reanimar al hombre

Muere joven puerto Barcelona
EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un joven falleció en la madrugada del jueves ahogado al caer accidentalmente a las aguas del puerto de Barcelona, según han informado este viernes fuentes de los Mossos d’Esquadra.

El suceso tuvo lugar la madrugada posterior a la Nochebuena en el entorno del centro comercial Maremagnum del Port Vell cuando el joven, de nacionalidad extranjera, ha caído al agua. Testigos de la caída avisaron a los servicios de emergencias, que desplazaron al lugar a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). No obstante, los sanitarios no pudieron reanimar al joven.

El suceso se produjo justo en la zona en la que varias horas después se celebró la 116ª edición de la tradicional Copa Nadal de natación, que reunió en las aguas del puerto a más de 400 nadadores, la tercera mayor participación de la historia de la prueba de aguas abiertas más antigua de España y una de las más longevas de Europa.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

¿Por qué cinco de cada seis ahogados son hombres?

Ignacio Ladrón de Guevara
Quiénes son los que más se ahogan en España

Quiénes son los que más se ahogan en España: hombres mayores de 65 años en playas

Pablo Linde / Álvaro Ruiz | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
  2. Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
  3. “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
  4. TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva
  5. Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_