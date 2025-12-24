El abogado de Sijena ofrece un acto de conciliación al director del MNAC, pero exige su dimisión
El letrado había denunciado a Pepe Serra por injurias
El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha presentado en los juzgados de Barcelona una petición de un acto de conciliación con el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, por presuntas injurias vertidas en unas declaraciones sobre la ejecución de la sentencia sobre las pinturas murales, pero exige al tiempo su dimisión.
En su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de Reparto, el letrado denuncia las “gravísimas” afirmaciones hechas por Serra este mes ante los medios de comunicación en el sentido de que el abogado de Sijena debía visitar al médico, en alusión a un psiquiatra, por pedir la suspensión de un concierto de Rosalía en el MNAC ante el riesgo de daños a las pinturas o proponer serrar las pinturas para su traslado.
“Este letrado, aunque muy responsablemente pidió suspender el concierto de Rosalía a causa de los daños que podían ocasionar las vibraciones de las ondas de sonido de en los frágiles lienzos de pintura mural por los muchos vatios que se iban a utilizar, sin embargo, nunca dijo ni por asomo lo de serrar las pinturas en 70 trozos”, argumenta en su escrito de petición de un acto de conciliación.
Considera que la “burla” de la que fue objeto debe ser castigada penalmente mediante la imposición de una indemnización de 90.00 euros por daños morales por parte del director del MNAC.
Por otra parte, Español plantea que, dado que el MNAC ha asumido el código deontológico del Consejo Internacional de MUseos (ICOM), en el que se establece que el director de un museo debe observar en todo momento una “conducta irreprochable”, Serra debería dimitir de forma “irrevocable” para ser consecuente con estos argumentos. .
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El abogado de Sijena ofrece un acto de conciliación al director del MNAC, pero exige su dimisión
Ana Peleteiro anuncia que está embarazada cinco meses después de su aborto: “Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande”
Un brote de gripe aviar en una granja de Lleida provoca la alerta sanitaria en Cataluña
El Gobierno rectifica y elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta
Lo más visto
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números premiados
- El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- La Guardia Civil detiene a los dos hombres atrincherados tras matar a dos alemanes en un chalé de Elche