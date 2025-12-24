Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
PINTURAS DE SIJENA

El abogado de Sijena ofrece un acto de conciliación al director del MNAC, pero exige su dimisión

El letrado había denunciado a Pepe Serra por injurias

Monasterio de Sijena expuestas en el MNAC
EFE
Huesca -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha presentado en los juzgados de Barcelona una petición de un acto de conciliación con el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, por presuntas injurias vertidas en unas declaraciones sobre la ejecución de la sentencia sobre las pinturas murales, pero exige al tiempo su dimisión.

En su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de Reparto, el letrado denuncia las “gravísimas” afirmaciones hechas por Serra este mes ante los medios de comunicación en el sentido de que el abogado de Sijena debía visitar al médico, en alusión a un psiquiatra, por pedir la suspensión de un concierto de Rosalía en el MNAC ante el riesgo de daños a las pinturas o proponer serrar las pinturas para su traslado.

“Este letrado, aunque muy responsablemente pidió suspender el concierto de Rosalía a causa de los daños que podían ocasionar las vibraciones de las ondas de sonido de en los frágiles lienzos de pintura mural por los muchos vatios que se iban a utilizar, sin embargo, nunca dijo ni por asomo lo de serrar las pinturas en 70 trozos”, argumenta en su escrito de petición de un acto de conciliación.

Considera que la “burla” de la que fue objeto debe ser castigada penalmente mediante la imposición de una indemnización de 90.00 euros por daños morales por parte del director del MNAC.

Por otra parte, Español plantea que, dado que el MNAC ha asumido el código deontológico del Consejo Internacional de MUseos (ICOM), en el que se establece que el director de un museo debe observar en todo momento una “conducta irreprochable”, Serra debería dimitir de forma “irrevocable” para ser consecuente con estos argumentos. .

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Gobierno de Aragón acusa al director del MNAC de “menosprecio intolerable” por las obras de Sijena

El País / Agencias | Barcelona
Sala 16 del MNAC de Sijena

Desmontar los murales de Sijena: cirugía de alto riesgo en pinturas de 800 años

Dani Cordero | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números premiados
  3. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  4. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  5. La Guardia Civil detiene a los dos hombres atrincherados tras matar a dos alemanes en un chalé de Elche
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_