El abogado de Sijena ofrece un acto de conciliación al director del MNAC, pero exige su dimisión

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha presentado en los juzgados de Barcelona una petición de un acto de conciliación con el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, por presuntas injurias vertidas en unas declaraciones sobre la ejecución de la sentencia sobre las pinturas murales, pero exige al tiempo su dimisión.

En su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de Reparto, el letrado denuncia las “gravísimas” afirmaciones hechas por Serra este mes ante los medios de comunicación en el sentido de que el abogado de Sijena debía visitar al médico, en alusión a un psiquiatra, por pedir la suspensión de un concierto de Rosalía en el MNAC ante el riesgo de daños a las pinturas o proponer serrar las pinturas para su traslado.

“Este letrado, aunque muy responsablemente pidió suspender el concierto de Rosalía a causa de los daños que podían ocasionar las vibraciones de las ondas de sonido de en los frágiles lienzos de pintura mural por los muchos vatios que se iban a utilizar, sin embargo, nunca dijo ni por asomo lo de serrar las pinturas en 70 trozos”, argumenta en su escrito de petición de un acto de conciliación.

Considera que la “burla” de la que fue objeto debe ser castigada penalmente mediante la imposición de una indemnización de 90.00 euros por daños morales por parte del director del MNAC.

Por otra parte, Español plantea que, dado que el MNAC ha asumido el código deontológico del Consejo Internacional de MUseos (ICOM), en el que se establece que el director de un museo debe observar en todo momento una “conducta irreprochable”, Serra debería dimitir de forma “irrevocable” para ser consecuente con estos argumentos. .