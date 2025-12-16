Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
PEDRO SÁNCHEZ
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Salvador Illa y el temporal

Primer escudero de Sánchez, puede pasar de principal baluarte territorial a presidente trasquilado si la hemorragia socialista no cesa

Pedro Sánchez y Salvador Illa
Joan Serra Carné
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Nubarrones en el universo socialista. Síntesis del diciembre funesto del PSOE, días que presagian un futuro incierto. El enunciado invita al columnista a regresar a una obra exquisita de Olivier Rolin, El meteorólogo (Libros del Asteroide), la reconstrucción de la historia agria de Alekséi Feodósievich Vangengheim, primer director del Servicio Hidrometeorológico de la URSS. Un científico situado en la cúspide del poder soviético que engrosó la lista de presos por las purgas de Stalin. Con la ayuda de la correspondencia enviada a su hija, Rolin reconstruye la caída en desagracia de Vangengheim, desde la detención un 8 de enero de 1934 en Moscú -noche que debía terminar en el Bolshói y acabó en las celdas de la Lubianka- hasta la soledad fría del gulag. Un especialista en nubes que no volvió a ver el sol, por la paranoia estalinista de buscar culpables en potencia. Una víctima colateral más.

La tormenta no amaina en la política española. Borrasca de tres patas que se cierne sobre el Gobierno: debilidad parlamentaria enquistada, un sinfín de estocadas judiciales y goteo de casos de acoso sexual mal gestionados en Ferraz. En las filas socialistas castiga la putrefacción de la corrupción, aunque se insista que estaba perimetrada, pero resulta más lesiva la pérdida de credibilidad del partido ante las mujeres, apoyo electoral de Pedro Sánchez en la última reconquista del poder. El presidente dice que “merece la pena gobernar” pese al asedio por tierra, mar y aire, aunque el desgaste se acelere en el tablero de Extremadura y Aragón, calendario electoral marcado a su antojo por el PP. Es pertinente preguntarse si hay margen para la resistencia de Sánchez, tantas veces reformulada, y qué paisaje puede dejar una fallida del PSOE, ahora que socios de todos los pelajes, del PNV hasta ERC, airean su incomodidad.

Desde la atalaya catalana es lógico pensar que Salvador Illa, primer escudero de Sánchez, pueda pasar de principal baluarte territorial a presidente trasquilado si la hemorragia no cesa. Illa cimentó su presidencia con unos acuerdos de complejo cumplimiento —como el de la financiación singular— que dependían del beneplácito de Sánchez. Sin concreción de lo pactado, el líder del PSC quedaría a la intemperie. Y la legislatura en Cataluña, que hasta ahora ha mirado a la izquierda, también debería repensarse. Un anticipo: cuando los socios dejan de ser estables porque pierden incentivos, aparece la geometría variable, y es prudente no descartar a nuevos protagonistas en la partida.

Pero estas son pantallas posteriores. Y el pronóstico más fiable es siempre el inmediato. No hay adelanto electoral en España, pero el viento frío recorre la militancia del PSC, decepcionada ante el aluvión de titulares que minan el relato feminista y la pulcritud en el ejercicio del poder. Illa ya rechazó que uno de los suyos ejerciera la secretaría de Organización de Ferraz tras el escándalo de Santos Cerdán. Evitó el mando orgánico y prefirió ayudar a Sánchez desde la complicidad discreta. No era el momento de chamuscarse. Ahora, con la crisis desbordada, calibra daños. No es meteorólogo como el malogrado Vangengheim, pero le sobran mapas en la cartografía socialista para entender que puede ser la última víctima colateral del temporal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Sánchez reafirma su voluntad de seguir gobernando pese a los escándalos

José Marcos | Cáceres

El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez

Lourdes Lucio / José Marcos | Sevilla / Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  2. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  3. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  4. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  5. Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_