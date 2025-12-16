Salvador Illa y el temporal
Primer escudero de Sánchez, puede pasar de principal baluarte territorial a presidente trasquilado si la hemorragia socialista no cesa
Nubarrones en el universo socialista. Síntesis del diciembre funesto del PSOE, días que presagian un futuro incierto. El enunciado invita al columnista a regresar a una obra exquisita de Olivier Rolin, El meteorólogo (Libros del Asteroide), la reconstrucción de la historia agria de Alekséi Feodósievich Vangengheim, primer director del Servicio Hidrometeorológico de la URSS. Un científico situado en la cúspide del poder soviético que engrosó la lista de presos por las purgas de Stalin. Con la ayuda de la correspondencia enviada a su hija, Rolin reconstruye la caída en desagracia de Vangengheim, desde la detención un 8 de enero de 1934 en Moscú -noche que debía terminar en el Bolshói y acabó en las celdas de la Lubianka- hasta la soledad fría del gulag. Un especialista en nubes que no volvió a ver el sol, por la paranoia estalinista de buscar culpables en potencia. Una víctima colateral más.
La tormenta no amaina en la política española. Borrasca de tres patas que se cierne sobre el Gobierno: debilidad parlamentaria enquistada, un sinfín de estocadas judiciales y goteo de casos de acoso sexual mal gestionados en Ferraz. En las filas socialistas castiga la putrefacción de la corrupción, aunque se insista que estaba perimetrada, pero resulta más lesiva la pérdida de credibilidad del partido ante las mujeres, apoyo electoral de Pedro Sánchez en la última reconquista del poder. El presidente dice que “merece la pena gobernar” pese al asedio por tierra, mar y aire, aunque el desgaste se acelere en el tablero de Extremadura y Aragón, calendario electoral marcado a su antojo por el PP. Es pertinente preguntarse si hay margen para la resistencia de Sánchez, tantas veces reformulada, y qué paisaje puede dejar una fallida del PSOE, ahora que socios de todos los pelajes, del PNV hasta ERC, airean su incomodidad.
Desde la atalaya catalana es lógico pensar que Salvador Illa, primer escudero de Sánchez, pueda pasar de principal baluarte territorial a presidente trasquilado si la hemorragia no cesa. Illa cimentó su presidencia con unos acuerdos de complejo cumplimiento —como el de la financiación singular— que dependían del beneplácito de Sánchez. Sin concreción de lo pactado, el líder del PSC quedaría a la intemperie. Y la legislatura en Cataluña, que hasta ahora ha mirado a la izquierda, también debería repensarse. Un anticipo: cuando los socios dejan de ser estables porque pierden incentivos, aparece la geometría variable, y es prudente no descartar a nuevos protagonistas en la partida.
Pero estas son pantallas posteriores. Y el pronóstico más fiable es siempre el inmediato. No hay adelanto electoral en España, pero el viento frío recorre la militancia del PSC, decepcionada ante el aluvión de titulares que minan el relato feminista y la pulcritud en el ejercicio del poder. Illa ya rechazó que uno de los suyos ejerciera la secretaría de Organización de Ferraz tras el escándalo de Santos Cerdán. Evitó el mando orgánico y prefirió ayudar a Sánchez desde la complicidad discreta. No era el momento de chamuscarse. Ahora, con la crisis desbordada, calibra daños. No es meteorólogo como el malogrado Vangengheim, pero le sobran mapas en la cartografía socialista para entender que puede ser la última víctima colateral del temporal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Hacienda va a vigilar de cerca los Bizum para evitar fraudes (pero los micropagos a tus amigos no le interesan)
Qué se sabe del nuevo abono de transporte de 60 euros para la red estatal (y no, no cubre ni metro ni bus urbano)
Diez días de duelo y nuevos permisos: España avanza en derechos laborales por fallecimiento y cuidados
Cinco claves para entender el triunfo de Kast y el giro político de Chile
Lo más visto
- El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno