Cataluña

La Generalitat otorga el Premio Blanquerna a Luis García Montero

El Govern concede el galardón al director del Instituto Cervantes por su trayectoria como difusor de la literatura catalana

Luis García Montero
Àngels Piñol
Àngels Piñol
Barcelona -
El Gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha anunciado tras la reunión de este martes la concesión del XX Premio Blanquera a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. El Ejecutivo catalán ha concedido ese premio a García Montero por su trayectoria como “difusor de la literatura catalana, como poeta, crítico y profesor, así como su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes”.

Con el galardón a García Montero, la Generalitat restituye el premio Blanquerna cuya entrega se había cancelado desde hacía ocho años, esto es, en el año de máximo auge del procés. El president Illa concederá el premio al poeta, decidido por un jurado, en un acto a las 18.00 horas en el Palacio Neptuno de Madrid. La distinción se entrega a García Montero también por convertir el Instituto Cervantes “en un puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas en una apuesta por la diversidad”. El premio es de carácter honorífico y sin dotación económica.

La Generalitat decidió reactivar en julio las bases de este premio que ha recaído en García Montero, que el pasado jueves, en un desayuno informativo en Madrid, no escondió sus tensiones y el agrio enfrentamiento que mantiene con el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. ”La RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho [de abogados] para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias”, afirmó. La cúpula de la RAE emitió después un contundente comunicado en el que mostró “por unanimidad manifestar su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas”. El texto agregaba: “Ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua [las 23 que hay en el mundo] la agresión a su director y presidente”.

Los dos académicos coincidieron este lunes en Perú en la presentación del Congreso de la lengua española, donde fue evidente y no ocultaron su tensión. El primer Premio Blanquera se concedió en 1993 el filólogo y periodista Fernando Lázaro Carreter y el último en 2017, con el Govern independentista presidido por Carles Puigdemont, al entonces seleccionador español Vicente del Bosque y la iniciativa Nueva Economía.

Àngels Piñol
Àngels Piñol
Redactora de la sección de Cataluña desde 1989. Antes fue corresponsal durante dos años en Tarragona. Licenciada en Ciencias de la información por la UAB y con estudios de Derecho en la UOC, se dedica a la información política desde 2009 y puntualmente cubre el Liceu. Ha sido redactora de sucesos, de deportes -cubrió 14 años el Barça- y de local.
