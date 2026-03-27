Programa de la Semana Santa de Sevilla: fechas, horarios e itinerarios de las procesiones
Consulte la agenda para poder disfrutar de los recorridos de cada cofradía desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección
La Semana Santa de Sevilla 2026 se celebra desde el Domingo de Ramos, día 29 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, con decenas de hermandades recorriendo la ciudad en itinerarios que convergen en la Carrera Oficial, el recorrido común y obligado que realizan todas las cofradías desde La Campana hasta la catedral. Esta fiesta popular funciona como un gran sistema coordinado de procesiones que suelen concentrarse por la tarde y por la noche, y donde cada día tiene su identidad, siendo la Madrugá su jornada más emblemática. Eso sí, ya desde el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión —los días de vísperas— los sevillanos empiezan a celebrar.
Recorrido común
La Carrera Oficial es el itinerario de puntos clave por los que pasan las cofradías con sus costaleros, nazarenos y músicos. Son los siguientes:
- La Campana
- Calle Sierpes
- Plaza de San Francisco
- Avenida de la Constitución
- Catedral de Sevilla
Horarios clave
Cada hermandad tiene cronometrado su recorrido, por lo que se puede calcular aproximadamente en qué momento pasará la cofradía por las distintas calles. Eso sí, hay intervalos de tiempo que sirven de guía para todos aquellos que quieran disfrutar de la Semana Santa sevillana y que se cronometran desde que sale la Cruz de Guía, cuando arranca la procesión, y el palio. Son estos:
- Las salidas hacia el centro de la ciudad suelen producirse durante el mediodía y a primera hora de la tarde. Exceptuando las que salen en la Madrugá y el Domingo de Resurección.
- El paso por La Campana y la Catedral suele concentrarse entre las 16:30 y las 22:30.
- Muchas cofradías regresan de madrugada, a partir de medianoche.
Agenda de procesiones por días
A continuación, los horarios previstos y el recorrido de las cofradías en Sevilla. Para seguir cualquier posible actualización, se recomienda descargar la aplicación móvil Sevilla, respaldada por el Ayuntamiento. Aquí, los usuarios podrán visitar las pestañas GPS Semana Santa de Sevilla y Semáforo densidad de público a partir del Viernes de Dolores y ver en tiempo real la ubicación de las procesiones que recorren las calles de la ciudad.
Domingo de Ramos (29 de marzo)
- La Borriquita → Salida 14:15 | Campana 15:35 | Catedral 17:00 | Entrada Cruz de Guía 21.15 | Entrada del palio 22.00.
- La Cena → Salida 14:00 – 21:15 | Campana 15:50 | Catedral 17:20 | Entrada Cruz de Guía 21:15 | Entrada del palio 22:00.
- Jesús Despojado → Salida 14:20 – 22:00 | Campana 16:30 | Catedral 17:56 | Entrada Cruz de Guía 22:00 | Entrada del palio 22:45.
- La Hiniesta → Salida 13:45 – 22:45 | Campana 17:01 | Catedral 18:26 | Entrada Cruz de Guía 22:45 | Entrada del palio 23:45.
- La Paz → Salida 13:00 – Llegada 23:30 | Campana 17:47 | Catedral 19:12 | Entrada Cruz de Guía 23:30 | Entrada del palio 00:45.
- San Roque → Salida 16:00 – 00:00 | Campana 18:49 | Catedral 20:14 | Entrada Cruz de Guía 00:00 | Entrada del palio 00:45.
- La Estrella → Salida 16:30 – 00:30 | Campana 19:24 | Catedral 20:49 | Entrada Cruz de Guía 00:30 | Entrada del palio 02:30.
- La Amargura → Salida 19:00 – 00:50 | Campana 20:34 | Catedral 21:59 | Entrada Cruz de Guía 00:30 | Entrada del palio 02:30.
- El Amor → Salida 20:15 – 00:30 | Campana 21:16 | Catedral 22:41 | Entrada Cruz de Guía 00:30 | Entrada del palio 00:56.
Lunes Santo (30 de marzo)
- Polígono de San Pablo → Salida 11:15 – 00:35 | Campana 16:25 | Catedral 17:50 | Entrada Cruz de Guía 00:35 | Entrada del palio 01:35.
- El Beso de Judas → Salida 14:45 – 22:15 | Campana 16:59 | Catedral 18:24 | Entrada Cruz de Guía 22.15 | Entrada del palio 23.15.
- Santa Genoveva → Salida 12:25 – 01:00 | Campana 17:46 | Catedral 19:11 | Entrada Cruz de Guía 01:00 | Entrada del palio 02:10.
- Santa Marta → Salida 18:10 – 21:40 | Campana 18:47 | Catedral 20:12 | Entrada Cruz de Guía 21:40 | Entrada del palio 22:20.
- San Gonzalo → Salida 15:00 – 01:30 | Campana 19:19 | Catedral 20:44 | Entrada Cruz de Guía 01:30 | Entrada del palio 03:00.
- Vera Cruz → Salida 19:35 – 00:25 | Campana 20:35 | Catedral 22:00 |Entrada Cruz de Guía 00:25 | Entrada del palio 01:00.
- Las Penas → Salida 20:00 – 01:15 | Campana 21:06 | Catedral 22:24 | Entrada Cruz de Guía 01:15 | Entrada del palio 01:55.
- Las Aguas → Salida 18:15 – 00:25 | Campana 21:38 | Catedral 23:03 | Entrada Cruz de Guía 00:25 | Entrada del palio 01:20.
- El Museo → Salida 20:40 – 01:20 | Campana 22:09 | Catedral 23:34 | Entrada Cruz de Guía 01:20 | Entrada del palio 03:15.
Martes Santo (1 de abril)
- El Cerro → Salida 11:40 – 01:00 | Campana 16:40 | Catedral 18:05 | Entrada Cruz de Guía 01:00 | Entrada del palio 02:00.
- San Esteban → Salida 14:40 – 22:30 | Campana 17:45 | Catedral 19:05 | Entrada Cruz de Guía 22:30 | Entrada del palio 23:15.
- La Candelaria → Salida 15:30 – 00:00 | Campana 18:32 | Catedral 19:09 | Entrada Cruz de Guía 00:00 | Entrada del palio 01:00.
- San Benito → Salida 16:00 – 00:30 | Campana 19:25 | Catedral 20:45 | Entrada Cruz de Guía 00:30 | Entrada del palio 02:05.
- Los Javieres → Salida 19:50 – 00:45 | Campana 20:44 | Catedral 22:04 | Entrada Cruz de Guía 00:45 | Entrada del palio 00:45.
- Dulce Nombre → Salida 19:22 – 02:00 | Campana 21:09 | Catedral 22:29 | Entrada Cruz de Guía 02:00 | Entrada del palio 03:00.
- Los Estudiantes → Salida 18:30 – 00:30 | Campana 21:49 | Catedral 23:09 | Entrada Cruz de Guía 00:30 | Entrada del palio 01:45.
- Santa Cruz → Salida 20:05 – 01:05 | Campana 22:55 | Catedral 00:15 | Entrada Cruz de Guía 01:05 | Entrada del palio 01:40.
Miércoles Santo (2 de abril)
- El Carmen Doloroso → Salida 14:45 – 23:15 | Campana 16:43 | Catedral 18:08 | Entrada Cruz de Guía 23:15 | Entrada del palio 00:00.
- El Buen Fin → Salida 15:00 – 22:45 | Campana 17:15 | Catedral 18:37 | Entrada Cruz de Guía 22:45 | Entrada del palio 23:30.
- La Sed → Salida 12:00 – 01:30 | Campana 17:47 | Catedral 19:12 | Entrada Cruz de Guía 01:30 | Entrada del palio 02:30.
- San Bernardo → Salida 14:15 – 23:00 | Campana 18:36 | Catedral 20:00 | Entrada Cruz de Guía 23:00 | Entrada del palio 00:25.
- La Lanzada → Salida 17:50 – 00:15 | Campana 19:43 | Catedral 21:08 | Entrada Cruz de Guía 00:15 | Entrada del palio 00:57.
- El Baratillo → Salida 17:10 – 00:00 | Campana 20:14 | Catedral 21:39 |Entrada Cruz de Guía 00:00 | Entrada del palio 01:30.
- Los Panaderos → Salida 19:45 – 01:00 | Campana 21:23 | Catedral 22:48 | Entrada Cruz de Guía 01:00 | Entrada del palio 02:10.
- Cristo de Burgos → Salida 20:45 – 01:30 | Campana 22:00 | Catedral 23:26 | Entrada Cruz de Guía 01:30 | Entrada del palio 02:15.
- Las Siete Palabras → Salida 20:50 – 02:00 | Campana 23:06 | Catedral 23:51 | Entrada Cruz de Guía 02:00 | Entrada del palio 02:40.
Jueves Santo (3 de abril)
- Los Negritos → Salida 15:00 – 22:00 | Campana 17:40 | Catedral 19:05 | Entrada Cruz de Guía 22:00 | Entrada del palio 23:20.
- La Exaltación → Salida 15:20 – 23:00 | Campana 18:18 | Catedral 19:43 | Entrada Cruz de Guía 23:00 | Entrada del palio 23:40.
- Las Cigarreras → Salida 17:00 – 00:00 | Campana 18:53 | Catedral 20:18 | Entrada Cruz de Guía 00:00 | Entrada del palio 00:45.
- Montesión → Salida 17:50 – 00:15 | Campana 19:28 | Catedral 20:50 | Entrada Cruz de Guía 00:15 | Entrada del palio 01:30.
- La Quinta Angustia → Salida 19:36 – 23:20 | Campana 20:16 | Catedral 21:41 | Entrada Cruz de Guía 23:20 | Entrada del palio 00:09.
- El Valle → Salida 19:30 – 00:10 | Campana 20:54 | Catedral 22:19 | Entrada Cruz de Guía 00:10 | Entrada del palio 00:55.
- Pasión → Salida 20:20 – 00:30 | Campana 21:36 | Catedral 23:01 | Entrada Cruz de Guía 00:30 | Entrada del palio 01:30.
Madrugá (noche del jueves 3 al viernes 4)
- El Silencio → Salida 00:45 – 05:10 | Campana 01:40 | Catedral 02:21 | Entrada Cruz de Guía 05:10 | Entrada del palio 06:05.
- El Gran Poder → Salida 01:25 – 06:05 | Campana 01:39 | Catedral 03:04 | Entrada Cruz de Guía 06:05 | Entrada del palio 07:45.
- La Macarena → Salida 00:00 – 11:00 | Campana 02:50 | Catedral 04:15 | Entrada Cruz de Guía 11:00 | Entrada del palio 13:30.
- El Calvario → Salida 04:05 – 07:30 | Campana 04:38 | Catedral 06:03 | Entrada Cruz de Guía 07:30 | Entrada del palio 08:10
- La Esperanza de Triana → Salida 01:19 – 12:00 | Campana 05:06 | Catedral 06:31 | Entrada Cruz de Guía 12:00 | Entrada del palio 13:45
- Los Gitanos → Salida 02:30 – 12:00 | Campana 06:35 | Catedral 07:57 | Entrada Cruz de Guía 12:00 | Entrada del palio 13:45.
Viernes Santo (4 de abril)
- La Carretería → Salida 16:40 – 21:30 | Campana 18:20 | Catedral 19:45 | Entrada Cruz de Guía 21:30 | Entrada del palio 22:15.
- Soledad San Buenaventura → Salida 17:50 – 22:10 | Campana 18:50 | Catedral 20:15 | Entrada Cruz de Guía 22:10 | Entrada del palio 22:45.
- El Cachorro → Salida 15:35 – 01:00 | Campana 19:09 | Catedral 20:34 | Entrada Cruz de Guía 01:00 | Entrada del palio 02:35.
- La O → Salida 18:00 – 02:00 | Campana 20:27 | Catedral 21:52 | Entrada Cruz de Guía 02:00 | Entrada del palio 02:45.
- San Isidoro → Salida 19:40 – 23:45 | Campana 21:07 | Catedral 22:33 | Entrada Cruz de Guía 23:45 | Entrada del palio 00:15
- Montserrat → Salida 20:30 – 0145 | Campana 21:42 | Catedral 23:07 | Entrada Cruz de Guía 01:45 | Entrada del palio 02:30.
- La Mortaja → Salida 20:00 – 01:30 | Campana 22:16 | Catedral 23:41 | Entrada Cruz de Guía 01:30 | Entrada del palio 02:00.
Sábado Santo (5 de abril)
- El Sol → Salida 12:45 – 22:15 | Campana 17:15 | Catedral 18:40 | Entrada Cruz de Guía 22:15 | Entrada del palio 22:55.
- Los Servitas → Salida 15:15 – 22:10 | Campana 17:36 | Catedral 19:01 | Entrada Cruz de Guía 22:10 | Entrada del palio 22:40.
- La Trinidad → Salida 15:05 – 00:00 | Campana 18:08 | Catedral 19:33 | Entrada Cruz de Guía 00:00 | Entrada del palio 01:30.
- Santo Entierro → Salida 18:45 – 22:15 | Campana 19:03 | Catedral 20:28 | Entrada Cruz de Guía 22:15 | Entrada del palio 23:00.
- Soledad San Lorenzo → Salida 18:50 – 23:30 | Campana 19:43 | Catedral 21:08 | Entrada Cruz de Guía 23:30 | Entrada del palio 00:20.
Domingo de Resurrección (7 de abril)
- La Resurrección → Salida 08:30 – 15:00 | Campana 10:55| Catedral 12:25 | Entrada Cruz de Guía 15:30 | Entrada del palio 16:30.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.