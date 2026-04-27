Mónica Naranjo abrirá los Gay Games que reúnen el próximo junio en Valencia a 9.000 inscritos

Asociaciones históricas y referentes como Lambda, Samarucs, Dracs, ADI o Chryssalis anunciaron que no participarían por el recorte legislativo de derechos para el colectivo efectuado por el Consell

Las artistas Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Suri, Fruela y Choriza May protagonizarán el próximo 27 de junio la gala inaugural de los Gay Games XII València 2026, con un total de 9.000 participantes inscritos de 76 nacionalidades, más de medio millar de voluntarios, y el rechazo de varias organizaciones de defensa de derechos del colectivos, así como el de varias federaciones inclusivas. Valencia “va a vivir lo que será el gran evento del colectivo LGTBIQ+ y se posicionará, a nivel internacional, como una ciudad que apuesta por la diversidad porque va a ser la única en España y también en el Mediterráneo”, ha anunciado este lunes la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil (PP).

El acto inaugural, abierto a los no inscritos a través de la venta de entradas, comenzará con un gran desfile internacional en el que participarán atletas y representantes de todo el mundo, en el que se busca “reflejar la diversidad global del evento” y que convierte al estadio en un “auténtico mosaico de culturas”.

Contará con un cartel artístico de “primer nivel” pensado para “emocionar y representar la diversidad del evento”, ha comentado el presidente de Avegal, Juan Velasco, la Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunidad Valenciana, que apoya el evento.

Sin embargo, numerosos clubes integrados en la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI LGTBI+), al igual que varias organizaciones de defensa de derechos del colectivo, se han descolgando de la presente edición. Estas entidades, según expresaron en un comunicado, retiraron su apoyo al constatar que se había “minimizado la presencia de asociaciones y entidades LGTBI+ en la organización, cuando formaban parte desde el inicio”. También, por el recorte legislativo de derechos a personas LGTBI+, especialmente los de las personas trans, promovidos por el actual Gobierno valenciano, en manos del PP que necesita el apoyo de la extrema derecha de Vox.

Por su parte, la concejala de Compromís Lluïsa Notario, ha criticado la cita: “Lo que estamos viendo con los Gay Games València 2026 es exactamente la anomalía que llevamos meses denunciando: un Gobierno del PP y Vox que ha secuestrado un evento que nació del movimiento LGTBIQ+ y lo ha vaciado de contenido”. “Han convertido lo que debía ser una celebración de derechos, diversidad y comunidad en un producto mercantilista y clasista, pensado más como escaparate turístico que como espacio de reivindicación y participación real del colectivo”, ha subrayado. “Lo más grave es que este evento se organiza de espaldas a las entidades LGTBI+ de la ciudad”, ha incidido.

Sobre esa retirada de apoyo de numerosas organizaciones LGTBIQ+ al evento, la concejala Gil ha asegurado: “Siempre hemos tenido los brazos abiertos y tendidos a que todas aquellas personas que se quieran sumar al proyecto lo hicieran y buena muestra de ello es que tenemos un partner local del colectivo sumado al evento y tenemos todas las federaciones o clubes de la ciudad”.

Fundados en 1982 y organizados cada cuatro años por la Federation of Gay Games, los juegos se rigen por tres principios fundamentales: la participación, abierta a cualquier persona mayor de edad sin pruebas clasificatorias; la inclusión, sin discriminación por orientación sexual, identidad de género o nivel deportivo, y la superación personal como motor de la competición.

El programa deportivo contempla 39 disciplinas distribuidas en 46 sedes de València y su entorno, entre las que destacan instalaciones como el Velòdrom Lluís Puig, la Marina de València, L’Estadi del Túria, la playa de La Malva-rosa o el Trinquet de Pelai. Las disciplinas más demandadas por las personas inscritas son la natación, el tenis, el atletismo, el fútbol y el voleibol.

La conducción de la gala de apertura estará en manos de Choriza May, drag queen valenciana que triunfó en el programa de RuPaul’s Drag Race UK. En el apartado musical, el público podrá disfrutar de la actuación de grandes voces como Fruela y Soraya y, como “gran plato fuerte” de la noche, contarán con la actuación de Mónica Naranjo. El final de la noche estará en manos del valenciano DJ Suri.

El presidente de Avegal ha indicado que uno de los momentos “más destacados” será la entrada de la bandera oficial y la interpretación del himno de los Gay Games, seguido de los juramentos de atletas y oficiales que “simbolizan los valores fundamentales del evento: participación, inclusión y superación personal”.

Otro de los grandes momentos será el encendido de la llama, símbolo universal que representa la “luz, la visibilidad y el espíritu de la comunidad”, que estará acompañada por la interpretación del himno oficial para reforzar el mensaje de “legado y continuidad”. Además, contará con un reconocimiento dedicado a personas y organizaciones que han luchado contra el estigma del VIH y otras causas.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputació de València y diputada de Diversidad, Natalia Enguix, ha remarcado la implicación provincial en el evento junto al Ayuntamiento valenciano: “Queremos visibilizar este movimiento y trabajar para que nuestra tierra sea un territorio abierto y diverso, capaz de organizar un acontecimiento deportivo transversal y mundial”.

La representante municipal de Compromís Lluïsa Notario ha afeado al Ayuntamiento y a la Generalitar el anuncio de “grandes cifras, artistas y espectáculo sin ningún compromiso real con los derechos de las personas LGTBI+”. “Sin las entidades, sin el tejido asociativo, sin el activismo, este evento pierde su sentido”, ha añadido. Además, ha lamentado que Valencia haya perdido la oportunidad “de organizar unos Gay Games con alma, con participación real y con respeto al movimiento que los hizo posibles”.