Feijóo pide la dimisión de Sánchez por el apagón y redobla su defensa de la energía nuclear

MADRID, 27/04/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), inaugura la jornada "A un año del gran apagón", organizada por el Grupo Popular en el Congreso, en la que también interviene la portavoz del partido en la Cámara Baja, Ester Muñoz (2i). EFE/ Javier Lizón

Un año después del gran apagón que sufrió España, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez por el incidente. El líder del PP ha apuntado no solo al presidente del Gobierno, sino a las dos ministras de energía, la exvicepresidenta Teresa Ribera y la actual vicepresidenta Sara Aagesen; así como a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Todos ellos, según Feijóo, son son “responsables del gran apagón”. “Ninguno de ellos debería seguir en su cargo y ninguno ha asumido la menor responsabilidad”, se ha quejado el jefe de la oposición en el arranque de unas jornadas en el Congreso organizadas por el Grupo Parlamentario Popular sobre el cero eléctrico que cumple ahora su primer aniversario.

Feijóo defiende que el apagón “no fue un accidente imprevisible, ni un cisne negro ni algo que simplemente sucedió”, sino que se produjo como consecuencia de decisiones políticas en el seno del operador del sistema, Red Eléctrica ―presidida por una exministra socialista― ya que, según ha insinuado, se buscaba un récord de energías renovables y el mix que se diseñó no era seguro. “¿Quién presionó al operador? ¿Qué récord estaban buscando?“, ha interpelado el líder del PP. Según Feijóo, el incidente fue el ”resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable”. Todos los análisis elaborados sobre el incidente han venido a coincidir en que el histórico apagón se debió a causas multifactoriales, tras las cuales estaban el operador y las eléctricas.

El líder popular ha acusado al Gobierno de hacer “luz de gas” a los españoles porque un año después no se ha asumido ninguna responsabilidad. Feijóo ha puesto el acento también en el coste de la “operación reforzada” puesta en marcha por Red Eléctrica para que lo sucedido no vuelva a ocurrir, que ha cifrado para los consumidores en cerca de 1.000 millones de euros, unos 40 euros más por hogar.

Los populares apuestan en su lugar por promocionar un mix energético “equilibrado” que mantenga las renovables pero, sobre todo, que prolongue la vida útil de las centrales nucleares. “España no puede volver a pasar un episodio como este”, ha remarcado Feijóo y ha insistido en que, si el PP llega al poder, “no habrá ningún apagón nuclear” y “se prolongará la vida útil de las centrales europeas”.

El PP aprovecha el aniversario del apagón para redoblar su defensa de la energía nuclear. Feijóo se desplazará este martes a la central de Ascó, en Tarragona, para reclamar in situ que se prorrogue la vida útil del reactor, cuyo cierre está previsto para 2030. Los populares llevan tiempo apostando por extender el calendario de vida de las nucleares españolas, que consideran “innecesariamente anticipado”.