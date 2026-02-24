Un exconcejal del PP, condenado a cuatro años de prisión por corrupción en Jaén

El Supremo da carpetazo al ‘caso Matinsreg’ por el que fue absuelto el exalcalde y secretario de Estado de Hacienda, Fernández de Moya

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo al conocido como caso Matinsreg al condenar a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación al exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Manuel del Moral, al que considera cabecilla de un “esquema de corrupción” centrado en la sobrefacturación masiva de servicios municipales. El tribunal subraya que visó 99 facturas irregulares pese a que un técnico municipal denunció las anomalías y fue sustituido.

En este caso, en el que han sido condenados otros tres empresarios de la firma adjudicataria de los servicios de mantenimiento urbano, resultó absuelto por la Audiencia Provincial el que fuera alcalde popular de Jaén entre 2011 y 2015 y posteriormente secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que se sentó en el banquillo acusado de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos de los que estaba acusado. Fernández de Moya también fue el que contrató los servicios de la empresa Matinsreg, de Zamora.

También fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el concejal popular y secretario provincial del PP, Miguel Ángel García Anguita, al no apreciarse “base probatoria de cargo suficiente” para atribuirle el delito de malversación de caudales públicos por su participación en la trama de corrupción.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado ahora los recursos de casación presentados por el exconcejal popular y otros tres empresarios y. en un fallo que es firme, ha confirmado la sentencia condenatoria del TSJA.

Además, todos ellos deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jaén con 3.465.372,90 euros, y varias mercantiles han sido declaradas responsables civiles subsidiarias o partícipes a título lucrativo por las sumas percibidas ilícitamente.

Según los hechos probados de la sentencia, entre 2012 y 2013, tras el cese de la anterior empresa de mantenimiento, un grupo de empresarios “se concertó” con el entonces concejal de Mantenimiento de Jaén, Manuel del Moral Negrillo, para que la empresa Matinsreg SLU asumiera el servicio de fuentes y alumbrado.

El fraude consistió en la emisión de facturas “con conceptos irreales y precios desorbitados”. Así por ejemplo, el fallo alude a que se facturó cloro al Ayuntamiento a 69 euros/litro, cuando el coste real de adquisición era de 0,23 euros/litro. También se facturaron 48.236 horas de mano de obra, equivalentes a una plantilla de entre 22 y 29 trabajadores “que la empresa nunca tuvo contratados”.

Por estos delitos, se confirma la condena para el exconcejal popular Manuel del Moral Negrillo a cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación como autor de un delito continuado de malversación. Por su parte, los empresarios Isidoro Hipólito Cobo Sáiz y José Merino Acero han sido condenados a cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con malversación de caudales públicos. Finalmente, Luis Gregorio González Valero, administrador de la empresa Matinsreg, es condenado a un año y 10 meses de prisión puesto que se le aplicaron las atenuantes de confesión tardía y reparación del daño y haber consignado un millón de euros antes del juicio).

El Supremo rechaza la tesis de las defensas que pedían considerar los hechos como una sola acción. Dictamina que hubo continuidad delictiva porque cada factura respondía a encargos y validaciones independientes dentro de un plan preconcebido.