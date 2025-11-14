Ir al contenido
Andalucía
sucesos

Una niña de tres años fallece en el incendio de una casa en un pueblo de Granada

La Guardia Civil investiga si el detonante del fuego es el brasero que había en el salón y qué familiares había en la vivienda en ese momento

Javier Arroyo
Javier Arroyo
Granada -
Un fuego iniciado sobre las cinco de la tarde del jueves ha acabado con la vida de una niña de tres años en el pueblo granadino de Las Gabias (23.400 habitantes), a apenas 15 minutos de la capital. Sobre las 17.15, el Servicio de Emergencias 061 recibió una llamada avisando de un incendio en la calle San José de las Gabias. Los bomberos de la capital fueron activados de inmediato y al llegar a la vivienda fueron advertidos de que en esa casa vivía una familia con niños menores. En concreto, tres hermanos de 2, 3 y 4 años, según fuentes municipales. Los bomberos se adentraron en el fuego, que según algunos testigos era muy virulento, para rescatar a quienes estuvieran dentro. Consiguieron sacar a la madre y a uno de los niños. Posteriormente, descubrieron el cadáver de la hija mediana.

Las primeras horas de la investigación por parte de la Guardia Civil se centran en esclarecer las causas del fuego y en determinar quiénes de los cinco integrantes de la familia, matrimonio y tres hijos, estaban en la casa en ese momento. El 061, no obstante, informó en un primer momento de un adulto atrapado en la vivienda, en la planta superior, junto a dos menores, uno de los cuales resultó herido. Los investigadores, no obstante, aún investigan quiénes ocupaban la casa a partir de las declaraciones diferentes que han recibido de los testigos.

La familia, también según fuentes municipales, llevaba pocos meses en Las Gabias y procedía de Jaén. Allí estaban perfectamente integrados en la ciudad y los niños acudían cada uno a un centro educativo diferente, guardería el de dos años y colegios los de tres y cuatro.

Tras los bomberos, fueron llegando al lugar de los hechos efectivos de Guardia Civil, de los servicios sanitarios, de Policía Local. Según Javier Bravo, primer teniente de alcalde de la localidad, la familia vivía en una casa unifamiliar de la que “la planta baja está totalmente calcinada y la de arriba presenta muchos daños”. El Ayuntamiento de Las Gabias ha decretado un día de luto y ha suspendido toda actividad prevista para este viernes 14 de noviembre.

Javier Arroyo
Javier Arroyo
Periodista. Estudié Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla e hice el Máster de Periodismo de EL PAÍS/UAM. Publiqué mi primer artículo en EL PAÍS el 14 de julio de 1999. Estuve unos años y me fui a hacer otras cosas. Volví como colaborador desde Granada en 2016 y aquí sigo.
