Un niño de 14 años, apuñalado por otro en la entrada al instituto en el pueblo granadino de Albuñol
El agredido está herido en un hombro y un profesor ha intervenido para separar a los estudiantes
Un niño de 14 años, estudiante de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), ha sido apuñalado por un compañero este martes, sobre las 8:15 a la entrada del Instituto de Enseñanza Secundaria La Contraviesa de Albuñol (Granada, 7.357 habitantes), donde estudiaban ambos. El menor presenta heridas de cuchillo en el hombro, aunque no ha resultado herido de gravedad. Según la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, profesionales del centro han trasladado al menor a un centro hospitalario. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Los primeros datos apuntaban a niños de 12 años, pero la consejera ha aclarado que tenían 14.
Fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han informado de que un profesor ha intervenido durante la agresión para separar a los dos menores. Según esas fuentes, la inspección educativa ha abierto un expediente para conocer los hechos en profundidad. También han abierto un protocolo de acoso y el agresor ha sido expulsado 29 días “por comportamiento muy grave, a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil”. La consejera ha explicado que la agresión había causado extrañeza en el centro, además de por el uso de un arma blanca, porque “realmente hasta hace dos días esos niños eran amigos, así que no entendemos”.
El decreto de la Junta andaluza que regula la convivencia en los centros públicos determina que en el caso de faltas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, la dirección del centro puede imponer la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo entre tres días y un mes.
