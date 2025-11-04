Detenidas cuatro personas por golpear, atropellar y disparar a dos camioneros en Almería

Cuatro personas han sido detenidas por agredir, atropellar y disparar a dos camioneros que se encontraban descansando en la Ciudad del Transporte, espacio ubicado en el municipio de La Mojonera (Almería, 8.677 habitantes). Los conductores habían decidido realizar una parada en la zona cuando vieron que alguien les intentaba robar. Al verse sorprendidos, los ladrones los amenazaron con un cuchillo, después agredieron a los transportistas con cadenas. Finalmente, uno de los atacantes disparó a uno de los conductores, que resultó herido de gravedad al recibir dos balazos. A los arrestados se les imputan, entre otros, los delitos de tentativa de homicidio doloso, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Tres de ellos han ingresado en prisión.

Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre. Los profesionales habían decidido realizar su descanso obligatorio en las instalaciones de la Ciudad del Transporte, una zona ubicada junto a la autovía A-7 donde hay gasolinera, restaurante y aparcamientos para camiones. Mientras descansaban, sobre las seis de la tarde, escucharon ruidos procedentes de la caja del camión. Al acercarse a comprobar qué pasaba, encontraron a un hombre en el interior que empezó a amenazarles con un gran cuchillo y, cerca, una mujer que hacía labores de vigilancia. Tras sorprenderlos, distintos vehículos se acercaron al lugar. De ellos bajaron varias personas que comenzaron a agredir a los dos camioneros con garrotas y cadenas metálicas, entre otros objetos contundentes.

Uno de los conductores logró huir. El segundo lo intentó, pero no lo logró y fue alcanzado por los agresores, que le atropellaron hasta en tres ocasiones, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se ve cómo la víctima se arrodilla en un descampado y es golpeada en repetidas ocasiones por varias personas. Después, cuando intenta levantarse y huir a duras penas, un hombre se le acerca y le dispara. En ese momento, todos los participantes en el brutal ataque abandonaron el lugar. El hombre recibió dos impactos de bala —uno en la zona lumbar y otro en la pierna derecha— y resultó herido de gravedad. Fue atendido por los sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias del 061, que lo trasladaron posteriormente hasta el Hospital Universitario Poniente, en El Ejido. Allí fue intervenido de urgencia y después pasó a la UCI. Estuvo tres semanas ingresado en planta hasta que obtuvo el alta médica.

La Guardia Civil comenzó entonces una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los primeros indicios apuntaban a que los responsables eran miembros de un clan familiar “dedicado a cometer robos en la zona”. Los agentes arrestaron a los cuatro presuntos responsables de la agresión el pasado 28 de octubre. Durante los registros de las viviendas realizados se intervinieron dos armas cortas y una escopeta de repetición del calibre 12, que había sido robada a la fuerza en 2022 en el municipio ejidense. También había munición de 9 milímetros y cartuchos de calibre 12, además de armas blancas como navajas, puñales y objetos contundentes, como las garrotas y la cadena empleadas en el ataque a los camioneros.

A los detenidos se les considera responsables de los delitos de tentativa de homicidio doloso, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. También el de defraudación de fluido eléctrico, ya que todos sus domicilios contaban con enganches ilegales a la red eléctrica. Tras ser puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Almería, este decretó el ingreso en prisión para tres de ellos, uno de los cuales tenía vigente una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por unos hechos anteriores. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.