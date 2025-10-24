La Fiscalía de Sevilla también investiga la supuesta modificación de pruebas vinculadas al cribado del cáncer de mama

La Fiscalía de Sevilla investiga la supuesta desaparición y modificación delitos historiales médicos y pruebas diagnósticas de las aplicaciones Clic Salud y Diraya, el sistema informático de gestión e información del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta actuación se suma a la que abrió el jueves para esclarecer los retrasos en el diagnóstico de los cribados de cáncer de mama.

Esta segunda investigación, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS, se inicia por el escrito que el martes pasado presentó la asociación de mujeres víctimas de cáncer de mama de Andalucía en el que pedía al ministerio público que investigara el borrado y la alteración de pruebas diagnósticas, esenciales para que estas mujeres pudieran presentar su demanda por los fallos en el programa de prevención.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, han negado categóricamente que el SAS pueda borrar los historiales médicos. Sanz llegó a pedir a las mujeres de Amama que dejaran de “lanzar infundios”, aunque horas más tarde el SAS reconocía que una caída del sistema de Clic Salud el martes había impedido “temporalmente”, acceder a las pruebas. Muchas mujeres se encontraron con que, un día después, cuando sí pudieron acceder a sus mamografías, estas ya no tenían la marca que indicaba que su lesión era sospechosa, o veían que en el informe médico desaparecía el nombre de su radiólogo.

Uno de esos casos es el de Anabel, cuyas mamografías supuestamente alteradas, mostró la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, al presidente Moreno durante la sesión de control al Gobierno. Anabel se hizo el cribado en 2023 y a raíz del escándalo de las ecografías comprobó que en su historial de Clic Salud, tenía cuatro pruebas con círculos que señalaban a su lesión sospechosa, dos de ellas firmadas por una radióloga y otras dos por otra. Cuando el miércoles pudo volver a entrar en la aplicación descubrió que en lugar de cuatro placas, tenía seis, pero que solo una de ellas mantenía la señal y el nombre dos radióloga, mientras que las demás estaban limpias y sin identificar.

Durante el pleno, el dirigente popular acusó a Nieto de decir “barbaridades” y poner en el foco a los médicos que son, dijo, los únicos que podrían alterar las pruebas diagnósticas. A última hora de la tarde, el SAS, emitía un comunicado acompañado por un vídeo explicativo de una radióloga de la unidad de mama, y la jefa de servicio de Radiodiagnóstico y cáncer de mama del Hospital Reina Sofía de Córdoba sobre el procedimiento de análisis de las imágenes del programa de cribado.

Tras señalar que se desarrolla un sistema de doble lectura por dos radiólogos distintos, sin que ninguno pueda conocer el informe del otro, y advertir de que no siempre se toman imágenes clave en los estudios radiológicos, el SAS indica que, en caso de realizarse, “en el sistema debe aparecer la proyección “sin la marca” y con la marca o “imagen clave”, por eso pueden aparecer dos imágenes de la misma proyección una señalada y otra no”.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]