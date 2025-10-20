Moreno, al borde de perder la mayoría absoluta según el ‘CIS andaluz’

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros, el pasado miércoles en Sevilla.

El tercer barómetro del año del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este lunes, ofrece una imagen antigua. El PP de Juan Manuel Moreno podría perder la mayoría absoluta (55 de 109 escaños) al obtener el 40,7% de los votos, entre 54-56 escaños, y 17,4 puntos de ventaja sobre el PSOE. Moreno tiene ahora 58 escaños. El sondeo no mide el impacto de la crisis sanitaria por los fallos en los cribados del cáncer de mama, ya que el trabajo de campo se realizó entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, dos días después de que la Cadena SER publicara las primeras denuncias.

Los socialistas se recuperan respecto al anterior sondeo del mes de julio, realizado en pleno estallido del caso Cerdán, pero tendría peor resultado que el que obtuvo en urna en junio de 2022. El PSOE de María Jesús Montero sacaría el 23,3% de los votos (un 0,8% menos) y entre 26-29 escaños. Ahora tiene 30 diputados, su suelo electoral.

El resto de los grupos parlamentarios sube, especialmente Vox, que sigue como tercera fuerza política en Andalucía. El partido de Santiago Abascal sacaría el 15,9% de los votos (2,4 puntos más que en las elecciones de 2022) y entre 16-18 escaños, frente a los 14 que tiene ahora.

El bloque de las derechas se mantiene sólido, según el Centra. En la horquilla mas alta, PP y Vox sumarían 74 escaños y en la más baja, 70, muy por encima de los 55 escaños de la mayoría absoluta. Por el contrario, el bloque de las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) alcanzarían 40 diputados en la opción más alta.

El sondeo otorga a la coalición Por Andalucía el 8% de los votos, tres décimas mas que en las últimas elecciones y entre 6-8 escaños. Ahora tiene cinco, el mínimo para poder formar grupo parlamentario propio.

Adelante Andalucía, la formación andalucista creada por la exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez, se mantiene en el Parlamento andaluz. El Centra le da el 6,4% de los votos y entre 2-3 escaños, uno más que ahora.

El paro (23,3%), la sanidad (17,4%) y el acceso y precio de la vivienda (17%) son señalados como los principales problemas de los andaluces. Pero cuando se pregunta a los encuestados cuál es el problema que personalmente le afecta más el 21,6% elige la sanidad, mientras que para el 12,2% es el paro.

La gestión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía se califica como buena o muy buena por el 49,2% de los andaluces, siendo el líder político andaluz más conocido (95,8%) y mejor valorado, con una media de 5 puntos. Le siguen la socialista María Jesús Montero (93,1% / 3,74 puntos); Inmaculada Nieto, Por Andalucía, (30,7% / 4,99 puntos); Manuel Gavira, Vox, (26,6% / 4,40 puntos) y José Ignacio García, Adelante, (15,7% / 5,30 puntos).

La encuesta se realizó entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, justo el día que el Gobierno Andaluz admitió los retrasos en los diagnósticos del cáncer de mama. Consta de 3.600 entrevistas y su margen del error es del 1,63%. Ha costado 22.564,08 euros (IVA incluido).