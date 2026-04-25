Roban 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva que custodia el Museo Arqueológico de Badajoz

Victoria Bazaga, consejera de Cultura de Extremadura, muestra una moneda del Tesoro de Villanueva en noviembre pasado cuando se trasladó al Museo Arqueológico de Badajoz.

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha sido escenario de un robo de gran relevancia patrimonial en la madrugada de este sábado. Las 149 monedas de oro que componen el conocido como Tesoro de Villanueva han sido sustraídas. La desaparición de este conjunto, considerado de valor incalculable, ha provocado conmoción tanto en la comunidad cultural como en la localidad de Villanueva de la Serena, donde las piezas fueron halladas en 1987.

Según ha confirmado la Junta de Extremadura, el robo se produjo durante la noche tras el acceso de los autores por la parte trasera del museo. Los asaltantes forzaron una reja y rompieron de manera violenta la vitrina donde se exhibían las monedas en una operación que, por sus características, apunta a una acción planificada. El sistema de vigilancia del museo emitió el aviso a las 6.00 de la madrugada, pero cuando los agentes llegaron al lugar, los ladrones ya habían huido.

Durante la mañana del sábado, la zona permanecía acordonada con un amplio despliegue de la Policía Nacional, mientras efectivos de la policía científica realizaban la inspección técnica en busca de huellas o indicios que permitan avanzar en la investigación. Desde el área de Cultura de la Junta se ha informado de que el director del museo interpuso la correspondiente denuncia siguiendo el protocolo establecido, trámite que ya ha sido confirmado por fuentes policiales.

A pesar del suceso, la Administración autonómica ha subrayado que el museo contaba con vigilancia permanente y cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas. No obstante, el centro permanecerá cerrado al público desde este sábado y hasta nuevo aviso, mientras continúan las pesquisas.

El Tesoro de Villanueva había sido trasladado al museo pacense en noviembre del pasado año, después de haber permanecido durante más de tres décadas depositado en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Su exhibición en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz respondía al objetivo de mejorar su conservación y facilitar su acceso al público.

Las monedas sustraídas, acuñadas entre 1772 y 1822, proceden de distintas cecas del imperio español, como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el denominado Nuevo Reino. El conjunto incluye piezas correspondientes a los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, lo que lo convierte en un testimonio de gran valor histórico y numismático.

El hallazgo del tesoro se produjo el 11 de noviembre de 1987 durante unas obras en el antiguo Cine Rialto de Villanueva de la Serena, en el lugar donde posteriormente se levantaría la Casa de la Cultura. Los estudios realizados apuntan a que las monedas fueron ocultadas en las primeras décadas del siglo XIX, probablemente en el contexto de una época convulsa marcada por conflictos y cambios políticos.

Tras su descubrimiento, las piezas fueron declaradas de dominio público conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español y entregadas a la Junta de Extremadura. Sin embargo, en 1989 se acordó su depósito provisional en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, donde permanecieron hasta que se resolvió su destino definitivo el pasado noviembre.

El robo ha causado una profunda consternación en esta localidad pacense. La concejala de Cultura, Ana Mansanet, ha expresado la tristeza del municipio al conocer lo sucedido. “Es una noticia muy triste para todo el pueblo de Villanueva”, ha señalado. Mansanet ha destacado el vínculo emocional e histórico de la localidad con el tesoro, que fue custodiado durante más de 30 años. “Con un gesto de generosidad decidimos que se trasladaran para que la gente pudiera disfrutarlas y estuvieran mejor protegidas, pero ha durado poco tiempo”, lamentaba.

La edil también ha subrayado la dificultad de cuantificar el valor económico de las monedas, aunque ha insistido en que su importancia trasciende lo material. “No se atrevían a dar una cifra concreta, pero era un valor muy alto”, ha indicado, recordando que se trata de piezas que “cuentan muchas historias” y forman parte del patrimonio colectivo de Extremadura.

En cuanto a las posibilidades de recuperación, Mansanet ha expresado su esperanza en el trabajo de las fuerzas de seguridad. “Ojalá que se puedan encontrar”, ha afirmado, apelando a la importancia cultural de las monedas y al derecho de la ciudadanía a seguir disfrutando de ellas.