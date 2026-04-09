Dioses de barro en vitrinas ajenas: las piezas arqueológicas mexicanas que quieren subastar en Europa

En menos de dos semanas han aparecido más de 40 artículos listos para salir a la puja, mientras el Gobierno de México exige que se eliminen de los catálogos

Más de 40 piezas arqueológicas provenientes de México han vuelto a asomarse en las vitrinas de casas de subastas en Europa, en menos de dos semanas. Esta semana se ha dado a conocer que la casa Zemanek-Münster, ubicada en Alemania, subió un catálogo de una venta que se llevará a cabo el 25 de abril, en el que figuran hasta 39 piezas precolombinas provenientes del territorio mexicano. El 23 de marzo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, exigió por otro lado que se diera de baja la puja de una máscara maya que pertenecía a un catálogo en Barcelona. La funcionaria publicó en sus redes sociales que también han identificado cuatro artículos más, de origen mesoamericano —tres de ellos, mexicanos—, en una subasta organizada por la casa Accademia Fine Art, programada para el 16 de abril, en Monte Carlo, Mónaco.

De acuerdo con el archivo de los catálogos, estos fueron creados durante los últimos días de marzo. El de la casa alemana tiene una cabeza de jaguar esférica en piedra, proveniente de Oaxaca; un perro de cerámica de 23 centímetros de alto por 37 de largo, de Colima; un molde en metadiorite (roca) verde de un templo, proveniente de Mezcala, Guerrero; una urna maya en cerámica que representa lo que parece ser una deidad, de Oaxaca o Veracruz; una figura maya de estuco de un hombre sosteniendo una cabeza como trofeo; entre otros. Los dos últimos tienen un valor de entre 30.000 a 60.000 euros (610.399 a 1,2 millones de pesos) y 100.000 a 200.000 euros (entre dos y cuatro millones de pesos) respectivamente.

En la oferta de Mónaco hay una pieza pequeña de terracota de un hombre sentado con las piernas recogidas y las rodillas cercanas al pecho precedente de Jalisco, así como una estatuilla de terracota de 27 centímetros de largo que representa a un guerrero de Nayarit y otra estatuilla de terracota que representa una figura femenina en pie, de Jalisco. Se ofrecen por entre 300 y 1.000 euros (6.100 y 20.300 pesos).

Claudia Curiel de Icaza dice en el comunicado publicado en sus redes sociales, y dirigido a la casa Accademia Fine Art, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la subasta y este “determinó que cuatro de los objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de la Nación mexicana, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas”.

Pieza del Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. Aggi Garduño

“La Secretaría de Cultura apela a la ética y respeto por el patrimonio cultural y le hace un llamado a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas, tomando en consideración que representan un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”, continúa el documento. Ni la casa de subastas en Alemania ni en Mónaco se han pronunciado al respecto.

De acuerdo con otro comunicado publicado a principios de la semana por Cultura, Relaciones Exteriores y el INAH, se han recuperado 157 piezas arqueológicas y tres históricas de Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina. “Conforman la primera restitución concretada en 2026 y se suman a los 3.556 objetos patrimoniales recuperados en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para un total de 3.716”, se lee.

La mayor parte de estos artículos fueron restituidos de manera voluntaria por particulares, pero también se incluyen piezas recuperadas gracias a la cooperación con autoridades judiciales extranjeras, según explicó el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga en el mismo documento.

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