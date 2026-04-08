Sheinbaum defiende el fallo de la Suprema Corte que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial

La presidenta niega que la decisión pueda generar incertidumbre entre los empresarios y afirma que el propósito es frenar el lavado de dinero

Llamado a la calma para el sector privado y vuelta de página. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha salido al paso este miércoles para defender la decisión de la Suprema Corte de dar vía libre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin orden judicial en los casos de que existan sospechas de actividades ilegales. Para la mandataria, el fallo no debería generar incertidumbre entre el empresariado y, más bien, tiene como finalidad atacar las finanzas del crimen organizado. “¿Cuál es la mejor manera de gartantizar que no haya lavado de dinero? Inmovilizando una cuenta", ha asegurado en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria ha intentado calmar las aguas en el sector privado en un momento en el que el Ejecutivo busca dar señales de estabilidad. No es por nada. El Gobierno de Sheinbaum ha reconocido que no ha logrado captar el nivel de inversión que requiere para llevar adelante su programa económico. Y, en ese sentido, la presidenta ha lanzado un globo sonda: “La UIF (la agencia gubernamental antilavado) nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia”.

Para sostener su argumento, la presidenta ha revelado una cifra: su Gobierno, que inició en octubre de 2024, ha congelado hasta ahora unos 5.000 millones de pesos (287,1 millones de dólares) en cuentas sospechosas sin que eso haya generado suspicacia.

La presidenta, además, ha destacado cómo la resolución del Supremo va de la mano con la reforma a la Ley de Amparo aprobada el año pasado, y que también ha sido objeto de críticas. Sheinbaum sostuvo que si la UIF congela una cuenta, y su titular siente que se trata de una injusticia, este puede tramitar un recurso que debe resolverse en un máximo de seis meses. “[Antes de la reforma] la UIF inmovilizaba cuentas y de inmediato venía un amparo, le daban una suspensión automática y sacaban todo el dinero de la cuenta”, denunció la mandataria.

Más allá del ruido, Sheinbaum ha recalcado que ahora el Ejecutivo tendrá más herramientas para combatir las finanzas de los carteles de la droga. “El Gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada y la mejor manera de hacerlo es seguir la pista del dinero”, remachó.

La polémica también se produce en medio de las constantes presiones de Estados Unidos. Washington ha puesto la lupa sobre el sistema financiero mexicano en los últimos meses. El pasado verano, el Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por estar presuntamente involucrados en el dinero sucio del tráfico de opioides .