Juicio de Kitchen, en directo | Rajoy declara ante la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional celebra este jueves una nueva sesión del juicio por el caso Kitchen. La cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy está siendo juzgada por una supuesta trama orquestada para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación sensible para los dirigentes de la formación en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido. El testigo clave de la sesión de hoy será precisamente Rajoy, que ocupó el cargo de presidente del Gobierno en los años en que Interior desplegó esta trama para arrebatar al extesorero popular los documentos comprometedores. Es la tercera vez que Rajoy testifica en un proceso de esta dimensión: ya lo hizo en 2017 en la pieza principal del caso Gürtel, y en 2021 en la de los papeles de Bárcenas. En ambas ocasiones negó la caja b del PP, que los tribunales dan por probada. También está previsto que declaren este jueves el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido; y María Dolores de Cospedal, que ocupaba el cargo de secretaria general del Partido Popular en esa época y estuvo imputada en el caso, aunque fue excluida finalmente.

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JUICIO del ‘Caso KITCHEN': RAJOY declara ante la AUDIENCIA NACIONAL, en directo Mariano Rajoy declara en el juicio del 'caso Kitchen', en directo.