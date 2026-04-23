Juicio de Kitchen, en directo | Rajoy declara ante la Audiencia Nacional
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, entre los altos cargos que también testifican hoy
La Audiencia Nacional celebra este jueves una nueva sesión del juicio por el caso Kitchen. La cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy está siendo juzgada por una supuesta trama orquestada para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación sensible para los dirigentes de la formación en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido. El testigo clave de la sesión de hoy será precisamente Rajoy, que ocupó el cargo de presidente del Gobierno en los años en que Interior desplegó esta trama para arrebatar al extesorero popular los documentos comprometedores. Es la tercera vez que Rajoy testifica en un proceso de esta dimensión: ya lo hizo en 2017 en la pieza principal del caso Gürtel, y en 2021 en la de los papeles de Bárcenas. En ambas ocasiones negó la caja b del PP, que los tribunales dan por probada. También está previsto que declaren este jueves el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido; y María Dolores de Cospedal, que ocupaba el cargo de secretaria general del Partido Popular en esa época y estuvo imputada en el caso, aunque fue excluida finalmente.
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Rajoy niega ser ‘el Barbas’ o ‘el Asturiano’: “Me llamo Mariano Rajoy como cada uno sabe y luego cada uno me llama como quiere”
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado en su declaración como testigo por el caso Kitchen haber entregado a Luis Bárcenas el “remanente de la caja b” del Partido Popular, y haber metido en la trituradora la contabilidad b del partido delante del extesorero de su partido. Además, preguntado por la letrada del PSOE —que actúa como acusación popular—, Rajoy ha respondido así por las preguntas por los motes que, supuestamente, le pusieron los participantes de la operación, como el Barbas o el Asturiano: “Me llamo Mariano Rajoy como cada uno sabe y luego cada uno me llama como quiere”.
La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a su llegada a la Audiencia Nacional de San Fernando, Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press
Cospedal llega a la Audiencia Nacional
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ya ha llegado a la Audiencia Nacional. Cabe la posibilidad de que se niegue a declarar, dado que estuvo imputada en la causa junto a su marido y que la investigación está archivada de manera provisional en su caso.
El exdiputado popular y abogado Jorge Trías, pieza clave para que salieran a la luz los llamados papeles de Bárcenas (esa “libretita” que tanto traía de cabeza a María Dolores de Cospedal), solía recordar una frase que le dijo Mariano Rajoy para resumir su visión sobre la política. “Mira, Jorge”, le espetó el entonces presidente del PP: “La política es como un junco, cuando viene el ciclón hay que inclinarse, y cuando pasa, vuelves otra vez a tu lugar habitual”. Una metáfora que Rajoy, jefe del Gobierno durante la operación de espionaje activada en 2013 en el seno del Ministerio del Interior contra Luis Bárcenas, vuelve a practicar desde que comenzase el juicio sobre el caso Kitchen a principios de abril. Después de que su partido lo exhibiese hasta el mes pasado, cuando se sumó a la campaña de las elecciones de Castilla y León, el antiguo líder conservador se ha inclinado ahora para dejar pasar la tormenta que supone la vista oral. Sin embargo, este jueves tendrá que asomar la cabeza: está citado a declarar como testigo.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo del juicio del caso Kitchen este jueves. La Audiencia Nacional toma testimonio a partir de las 10.00 al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, testigo clave de la sesión. Rajoy ocupó el cargo en los años en que Interior desplegó una supuesta trama parapolicial para arrebatar al extesorero popular Luis Bárcenas documentación sensible para los dirigentes de la formación en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido.
Además de a Mariano Rajoy, el tribunal prevé interrogar a otros cinco testigos: a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa; a Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior de 2016 a 2018 (tras Jorge Fernández Díaz); a José Luis Ortiz, quien fuera jefe de gabinete de Cospedal; y a Ignacio Ulloa y José Antonio Nieto, que fueron secretarios de Estado de Seguridad.