Una explosión en un bloque de viviendas en Ibiza causa al menos cuatro heridos

Al menos cuatro personas han resultado heridas este martes por la explosión de una vitrocerámica en un bloque de viviendas de protección oficial (VPO) en Ibiza, y dos de ellas se encuentran en estado crítico. Se trata de dos mujeres de 45 y 21 años que han ingresado en la UCI, según el Área de Salud de Ibiza, que ha explicado que un tercer herido, de 23 años, permanece estable en observación. El suceso ha obligado a evacuar a unas 70 personas.

La explosión, ocurrida en torno a las 17.15 en la vivienda número 12 de un bloque de la calle de Sant Vicent, ha afectado al domicilio, a las viviendas adyacentes y, en menor medida, a las de arriba. El incidente se produjo al encender la vitrocerámica y todo apunta a que por un fallo en la instalación. Familiares de las víctimas han explicado a la agencia Efe que el edificio se encuentra en obras y que se están sustituyendo electrodomésticos de gas por eléctricos.

Tres de los heridos, las dos mujeres y el varón de 23 años (madre, hijo y nuera), se encontraban en la vivienda en el momento de la explosión. El otro es el vecino del inmueble colindante. Las decenas de evacuados son vecinos de las 23 viviendas que conforman el bloque.

A las 19.20, los Bomberos han comenzado las tareas de limpieza de escombros generados por la explosión, tanto en el edificio afectado como en los colindantes, donde se han visto proyectados muchos elementos de obra, según el jefe del cuerpo de emergencias, José Antonio López. La Policía Científica, los técnicos de la distribuidora de gas Redexis y los Bomberos han revisado todos los pisos para determinar qué vecinos podrán pernoctar esta noche en el edificio. Los habitantes de seis de las viviendas más afectadas tendrán que buscar una alternativa para garantizar su seguridad.