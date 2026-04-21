La Fiscalía pide 9 años de prisión para el exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado por agresión sexual

La Fiscalía pide 9 años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol Álvaro Aguado, acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024, y una indemnización de 65.000 para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas.

Según el escrito de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, Aguado, de 28 años de edad, agredió a la mujer durante la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la víctima, que se hallaba en “estado de shock”, le pidió que “parase”, que “no quería tener relaciones sexuales”.

La víctima, señala el escrito, explicó en sus declaraciones no recordarlo todo y “tener recuerdos puntuales” de los hechos, que ocurrieron durante la fiesta que mantuvo el primer equipo con motivo del ascenso a la primera división de la Liga, el 24 de junio de 2024 en una discoteca de Barcelona. La joven admitió haber bebido alcohol, a lo que no estaba acostumbrada, y haber fumado de una cachimba, y que había manifestado a un amigo que no le gustaba Aguado y que no quería bailar con él.

Aguado admitió haber mantenido relaciones sexuales consentidas con la mujer y aseguró que fue ella quien se “abalanzó” —según el auto— sobre él, que no se encontraba bien, y que una vez entró ella en el baño, cerró la puerta, la volvió a abrir y le dijo al jugador: “¿no te atreves?”. En junio de 2025 el club comunicó que no iba a ser renovado.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.