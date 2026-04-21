El Ayuntamiento de Burgos pide buses urbanos a otras ciudades tras arder la mitad de su flota en un incendio de madrugada

El Ayuntamiento de Burgos (PP) está solicitando autobuses urbanos a otras ciudades después de que un incendio haya arrasado 39 vehículos, la mitad de su flota, en la pasada madrugada. Un operario público ha sido hospitalizado por inhalación de humo tras intentar salvar varios de ellos de las llamas desatadas en el taller y naves donde se encuentran los autobuses por la noche. La alcaldesa, Cristina Ayala, ha informado en sus redes sociales de la magnitud del suceso, que ha comenzado hacia las dos de la madrugada y ha tardado una hora en ser extinguido por parte de los bomberos municipales.

El fuego comenzó en las cocheras y en el taller de la carretera de Poza y se propagó por la zona y solo ha dejado sin afectar a las oficinas. Ayala ha informado de que los bomberos tardaron apenas “ocho minutos” en llegar y que a las 3.40 ya solo había humo. Aún no se conocen las causas de los hechos y se han ocasionado “cuantiosos daños económicos” y trastorno para varias líneas municipales, que han quedado sin servicio por falta de flota.

La regidora ha detallado que el incendio de madrugada ha obligado a suspender seis líneas burgalesas y que las que siguen operativas han tenido que modificar sus frecuencias, espaciando más sus recorridos, para intentar suministrar el transporte público con las menores injerencias posibles sobre la población. Ayala, quien ha admitido un impacto “enorme”, ha detallado que el departamento de Movilidad contaba con 75 buses y que han perdido hasta 39: de ellos 58 operaban en el día a día y quedan 31 activos en este momento. La alcaldesa ha anunciado que se ha puesto en comunicación con la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de Valladolid y de Santander por si estas entidades, de su mismo signo político, le pudiesen ceder algún vehículo para suplir los daños de la forma más eficiente posible. “La mitad de la flota ha quedado calcinada”, ha resumido Ayala tras unas llamas cuyo origen de momento se desconoce. El conductor que trató de sacar algunos vehículos del lugar afectado ha sido hospitalizado por inhalación excesiva de humos nocivos y su evolución es favorable.

La alcaldesa ha dado a conocer que cada bus nuevo cuesta en torno a los 600.000 euros pero que el impacto sobre el erario municipal no será tan elevado porque 21 de los 39 autobuses arrasados eran de renting, esto es, no pertenecen como tal al Consistorio.

De los vehículos devastados había algunos articulados y otros minibuses que hacen viajes por el casco histórico. Eso sí, ha añadido, los daños en las instalaciones han sido notables y estas no podrán ser recuperadas según los primeros análisis. El objetivo a medio plazo era trasladar esas naves a Villalonquéjar, en las proximidades de la ciudad, de modo que tendrán que agilizar el proceso.

El jefe de bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, ha asegurado que se tardará varios días en esclarecer los motivos de un incendio con “llamas de cinco o seis metros de altura por el tejado”, todo agravado por el combustible que almacenaban los buses en sus depósitos. También se tardará tiempo en acceder con seguridad dentro de los talleres o espacios que han ardido. El servicio se ha quedado sin seis recorridos mientras que otros padecerán retrasos o se duplicará el tiempo de espera de los pasajeros. Ayala ha insistido en que “la prioridad es conseguir autobuses” porque “no se puede prestar el mismo servicio con la mitad de buses”.