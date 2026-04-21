La jueza del desplome de la pasarela de Santander imputa seis delitos de homicidio a tres funcionarios de Costas

Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander, el pasado 9 de marzo.

La instructora amplía la acción penal a un jefe de servicio al que se considera “garante de la seguridad estructural de la pasarela”

La jueza que investiga el desplome mortal de una pasarela marítima en la playa de El Bocal, en Santander en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad el pasado 3 de marzo investiga a tres funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria a los que imputa seis delitos de homicidio y un delito de lesiones por imprudencia grave. La instructora ha decidido ampliar la acción penal a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que este funcionario “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”. Según se desprende del informe pericial, la “ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuado” generó “un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

En la causa ya estaban investigados el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras, que sucedió en el cargo al tercer funcionario investigado, y el jefe de la Demarcación de Costas, que fue el director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]