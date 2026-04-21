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Accidente de El Bocal

La jueza del desplome de la pasarela de Santander imputa seis delitos de homicidio a tres funcionarios de Costas

La instructora amplía la acción penal a un jefe de servicio al que se considera “garante de la seguridad estructural de la pasarela”

Las labores para tratar de encontrar a la persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera de Santander, el pasado 9 de marzo.Pedro Puente Hoyos (EFE)
Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
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La jueza que investiga el desplome mortal de una pasarela marítima en la playa de El Bocal, en Santander en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad el pasado 3 de marzo investiga a tres funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria a los que imputa seis delitos de homicidio y un delito de lesiones por imprudencia grave. La instructora ha decidido ampliar la acción penal a quien fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada señala que este funcionario “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”. Según se desprende del informe pericial, la “ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuado” generó “un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.

En la causa ya estaban investigados el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras, que sucedió en el cargo al tercer funcionario investigado, y el jefe de la Demarcación de Costas, que fue el director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]

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