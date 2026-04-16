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España
Sucesos

Un ciclista muere atropellado por un camión en Granada

El fallecido, vinculado a la organización de eventos deportivos, circulaba con un grupo en una circunvalación cuando fue arrolló

Vehículo de 112 Andalucía en Granada, en una imagen de archivo.Emergencias 112 (112)
Javier Arroyo
Javier Arroyo
Granada -
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Jacobo Miranda Mata, vecino de la ciudad de Armilla (Granada 25.300 habitantes), ha muerto pasado el mediodía de este jueves mientras circulaba en bicicleta con unos compañeros de su club ciclista. Un ciudadano llamó al teléfono 112 pasadas las 12.30 horas para pedir ayuda tras el atropello de un camión a un ciclista quien, dijo, presentaba heridas de gravedad, ha informado en un comunicado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El personal sanitario que llegó a su auxilio no pudo hacer nada y el hombre falleció en el lugar mismo del accidente. La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso. Hasta el momento no han trascendido más datos de lo ocurrido en esa rotonda, situada en el kilómetro 23 de la autovía GR-30, que circunvala la capital granadino, y que da acceso a la localidad de Otura.

Jacobo Miranda Mata tenía 69 años y una trayectoria muy larga en el mundo del deporte de su localidad. El Ayuntamiento de Armilla ha mostrado públicamente sus condolencias por esta muerte emitiendo un comunicado en el que explica que era un “vecino muy querido y una figura imprescindible para entender la historia reciente del ciclismo en nuestra ciudad”. El deportista fallecido pertenecía al Club Ciclista de Armilla. Según ha trasladado el Consistorio, era un “referente del ciclismo en la provincia de Granada” e incluso tenía una prueba con el nombre de su familia, el Trofeo Hermanos Miranda.

Su club ha lamentado también su muerte, con una publicación en redes sociales. En ella recuerda que fue director deportivo de un equipo ciclista, Construcciones Armilla.

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