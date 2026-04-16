El juez decreta la libertad provisional para Pepe, el vecino de Barcelona que mató al joven que pretendía robarle

En la imagen la ambulancia que lleva a Pepe M., el hombre con problemas de salud, regresa a la prisión de Brians, donde será excarcelado.

El juez ha decretado la libertad provisional para Pepe M., el hombre de 66 años encarcelado por matar al ladrón que intentó robarle una cadena de oro, en el barrio de Bon Pastor de Barcelona. El hombre será excarcelado previsiblemente esta tarde, con la prohibición de la salida del territorio, y la obligación de acudir al juzgado cuando sea citado, según fuentes judiciales. La Fiscalía había solicitado que el hombre permanezca en arresto domiciliario, con salidas de una hora y media al día, después de tener acceso a los informes de vulnerabilidad del hombre, mientras que la defensa había pedido la libertad. Pepe M., que se mueve en silla de ruedas por sus severos problemas de respiración, ha pasado 9 días en la prisión de Brians 1 de Barcelona, lugar al que ha regresado a la una de la tarde a la espera de que se haga efectiva la medida.

El suceso tuvo lugar el domingo 5 de abril, poco antes de las dos de la tarde. Pepe salió a tomar el sol justo al lado de casa. Iba en su silla de ruedas por las severas dificultades que tiene para caminar sin ahogarse, y los desmayos que sufre. Su mujer, Paquita, le iba mirando de su ventana, para controlar que todo iba bien. De repente, le vio gesticular de manera rara.

Cuando bajaron, descubrieron lo ocurrido: un joven de 18 años se le abalanzó para robarle la cadena de oro que llevaba al cuello, y Pepe respondió usando la navaja que suele llevar. Le hirió en el pecho, y el ladrón murió en el mismo lugar del intento de robo. La víctima, de origen argelino, tenía ya antecedentes por robos.

Los Mossos detuvieron a Pepe M. en el mismo lugar de los hechos, pero enseguida le derivaron al hospital Vall d’Hebron, por su complejo cuadro de salud. Dos días después, el 7 de abril, se celebró una vista judicial para decidir en qué situación quedaba. Para sorpresa de sus familiares, la Fiscalía pidió prisión provisional comunicada y sin fianza por la gravedad del delito, un homicidio, y por un supuesto riesgo de fuga.

La reacción del barrio fue una sonora protesta al día siguiente. “¡Todos somos Pepe!”, gritaban, en apoyo al hombre, su mujer y dos hijos. Entonces, los familiares se mostraron confiados con que la justicia acabaría liberándolo. Y que permitiría que esperase al juicio con las medidas cautelares necesarias, pero desde casa. Algo que finalmente que se prevé que ocurra hoy, poco más de una semana después.