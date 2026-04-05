Los Mossos detienen al presunto autor de un asesinato en Sant Andreu
El 112 había recibido un aviso de una persona herida en la vía pública a la que no se pudo salvar
Agentes de los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor de una muerte violenta cometida este mediodía en el distrito de Sant Andreu, según informa la policía catalana.
Los hechos han sucedido alrededor de las 14.00, cuando el 112 ha recibido un aviso en el que se informaba de que en la vía pública había una persona herida por arma blanca.
Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de los Mossos d’Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médics (SEM), que no han podido salvar la vida al herido. Los Mossos sí han detenido al presunto autor del asesinato.
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