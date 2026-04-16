Vox entra en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y las carteras de Familia y de Agricultura

Fumata blanca. Cuatro meses después de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición Extremadura e investir a María Guardiola como presidenta. Tras una larga y ardua negociación, ambos partidos han acordado que Vox entre en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia, que asumirá al candidato de la extrema derecha, Óscar Fernández Calle, y dos consejerías: la de Familia, Desregulación y Servicios sociales, que también dirigirá Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. La candidata del PP, María Guardiola, será investida por segunda vez como presidenta extremeña con el apoyo del partido de Santiago Abascal. Lo hará el martes y miércoles de la semana que viene, y tomará posesión el viernes, seis meses después de la disolución de las cortes extremeñas para el adelanto electoral. El pacto para investir a Guardiola prevé también la aprobación de cuatro Presupuestos.

“Por fin hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña. Estamos muy satisfechos con él”, ha celebrado Guardiola en una comparecencia en Mérida esta tarde pasadas las ocho, que ha hecho acompañada de su próximo vicepresidente, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, además del secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, y del dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo. “Después de muchísimo trabajo, teníamos un único objetivo: conseguir este acuerdo entre quienes representamos al 60 % del arco parlamentario. Es un acuerdo que contempla 74 medidas y que va a permitir que Extremadura pueda seguir avanzando. Hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, y el diálogo frente al ruido”, ha enfatizado la presidenta en funciones, aunque de momento el contenido de ese acuerdo no se ha hecho público.

Prácticamente a la misma hora, desde Granada, en un acto de precampaña andaluza, Santiago Abascal ha celebrado la entente. “Quiero daros una muy buena noticia. Y la buena noticia es que en Extremadura va a haber un Gobierno, que esta misma tarde se ha llegado a un acuerdo”, ha arrancado el líder de Vox. “Y yo quiero felicitar a nuestro candidato, en primero lugar, a Óscar Fernández, pero también quiero felicitar a la señora María Guardiola, del Partido Popular, porque a pesar de la confrontación política y de las diferencias, que son muchas, hemos conseguido llegar a un acuerdo”, ha añadido Abascal. Gracias al pacto garantizarán que Extremadura, ha señalado el presidente de la extrema derecha, “no se va a arrancar un solo olivo”; “va a haber prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”; “los primeros tramos” de tributación tendrán “con los impuestos más bajos” y habrá un Ejecutivo que “va a defender el campo y la industria frente a pactos absolutamente suicidas y de traidores, como es el de Mercosur”. El jefe de Vox ha desarrollado de qué se trata la vicepresidencia de Desregulación que ostentará Fernández: “Se va encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias, que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas que tienen que estar todo el día haciendo papeleos en vez de dedicarse a lo suyo”. Tanto Abascal como los suyos están “contentos”, pero no “completamente satisfechos”. “Tenemos una ambición mucho mayor”, ha sentenciado.

El acuerdo sellado entre populares y Vox ha culminado después de una complicada negociación en la que también han participado las dos ejecutivas nacionales. Y pese a los feroces y recientes ataques del partido de Abascal contra Génova, a quienes llegaron a acusar de “contrabandistas de ría”. Aun con las pugnas en público sobre la mesa, el pacto ha terminado fraguándose en Extremadura, pero todavía sigue pendiente en Aragón y en Castilla y León..

El cierre del pacto llega además más de un mes después de que los ultras tumbaran por dos veces la investidura de la candidata del Partido Popular. Guardiola incluso salió del debate entre lágrimas y recibió los abrazos de los cargos regionales que acudieron a la Asamblea de Extremadura para arroparla. Días antes de ese pleno, Feijóo dio un viraje en la estrategia que había seguido hasta entonces con sus barones y decidió que Génova se personase directamente en las negociaciones. De ahí que el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete del PP, Marta Varela, hayan participado den las últimas reuniones entre ambas formaciones.

La dirección nacional decidió tomar parte en las conversaciones después de los obstáculos que Guardiola había tenido para tratar con los de Abascal, con quien hasta entonces no mantenía una relación cordial. Pero ni con Génova de por medio pudieron evitar el fracaso del primer y segundo intento de investidura de la candidata del PP. La ejecutiva del Partido Popular elaboró en paralelo un documento marco que sirviese para que sus presidentes autonómicos tengan una guía nacional sobre la que diseñar sus propios pactos, relegando eso sí las cuestiones de ámbito territorial al arbitrio de sus barones. Y dejándoles también la potestad para aceptar o no coaliciones con Vox, así como el eventual reparto de carteras.

En todas estas semana de negociaciones sobre los Gobiernos autonómicos, Feijóo y Abascal han mantenido dos conversaciones. La segunda y última, tras las elecciones de Castilla y León del pasado 15 de marzo. Ambos líderes hablaron para encarrilar la situación una vez tumbada la investidura de Guardiola y después de las urnas castellano y leonenses, donde los ultras no alcanzaron sus expectativas de llegar al 20% aunque continuaron su ascenso. En Extremadura, el primer paso lo dio Guardiola a principios de enero, cuando lanzó un órdago a los ultras y les invitó a entrar en su gobierno. Y los de Abascal respondieron doblando la apuesta pidiendo una vicepresidencia y varios asientos en el Ejecutivo. Desde entonces, los tira y afloja se han sucedido. Hasta hoy.