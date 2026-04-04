Feijóo habló con Abascal tras las elecciones de Castilla y León para encarrilar las negociaciones de los gobiernos

La conversación se ha mantenido en secreto durante días. Hasta ahora. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal hablaron después de las elecciones de Castilla y León del pasado 15 de marzo, según ha desvelado el líder del Partido Popular en una entrevista concedida a la agencia Servimedia, publicada este sábado. “No podemos defraudar a la gente”, afirma el jefe del PP sobre las negociaciones con Vox para conformar los tres gobiernos autonómicos pendientes. No es la primera vez que el jefe de la oposición y el presidente de los ultras se ponen en contacto en las últimas semanas. Ya conversaron durante una hora por teléfono tras los comicios de Aragón del 8 de febrero. Con este segundo diálogo, los contactos se intensifican al más alto nivel, pero la extrema derecha sigue deshojando la margarita y alarga la espera de los populares. Y mientras mantienen el pulso aupados por su aumento en los comicios, los de Abascal lanzan duros ataques contra Génova, a quienes acusan de promover la crisis interna de sus exdirigentes críticos y torpedear a su vez los pactos. “No me puedo defender de aquello que no he hecho”, asegura al respecto el jefe de los populares.

No da muchos detalles Feijóo de la conversación que mantuvieron tras las urnas de Castilla y León. Aunque sí revela que fue entonces cuando se emplazaron a una reunión formal de sus equipos para avanzar en Extremadura. Esa fue la cumbre trascendental que se materializó en Mérida el 25 de marzo y en la que ambas formaciones coincidieron en su buena “sintonía” para investir a María Guardiola, cuya investidura está desbloqueada y a falta de cerrar los flecos del pacto. Prácticamente nadie duda ya en el PP de que los acuerdos llegarán tarde o temprano, pero los tiempos los marca Vox, que continúa postergando las negociaciones. Más aún con la interrupción de Semana Santa.

“La estrategia de cada partido es legítima y nuestra estrategia es conocida: aceptar el resultado en las urnas, ser consecuente con lo que han dicho los ciudadanos y dar estabilidad a las comunidades autónomas en los marcos que hemos establecido”, indica Feijóo. “Yo soy optimista. ¿Por qué? Porque creo en la responsabilidad de Vox y garantizo la responsabilidad del PP”, señala el líder del Partido Popular, que ya pidió a los ultras en público alcanzar un acuerdo antes de abril, sin éxito. “Es verdad que se ha metido la Semana Santa por medio, y bueno, eso supone una interrupción. Pero yo sigo pensando que no es posible explicarle a un señor de Olivenza, a un señor de La Vera, a un señor de Cáceres que votó el año pasado y que siga sin gobiernos en el mes de abril”, reitera.

La entrevista se realizó el pasado 27 de marzo. Cinco días después, Vox envió una carta a sus afiliados en la que acusa a Feijóo y a su núcleo duro —con mención expresa al secretario general, Miguel Tellado— de estar detrás de la crisis por las polémicas internas del partido de Abascal. Y con un duro ataque lanzado contra Génova: “Clan de contrabandistas de ría”, tachan los ultras a la cúpula gallega del PP en el texto. La entrevista se concedió antes de que Vox distribuyese la misiva a su militancia. Sin embargo, la formación ultra ya había vertido acusaciones contra el líder del Partido Popular con anterioridad, desde hace días. Los de Abascal habían manifestado que la ejecutiva popular pone “zancadillas” para entorpecer los pactos autonómicos. Vox también había asegurado que Feijóo y su gabinete “filtran” informaciones a airean en la prensa los problemas de purgados como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith. Y además habían afirmado que el equipo de Feijóo “filtra” datos infundados a los medios sobre sus arcas públicas. “A mí que se me juzgue por mis hechos y por mis decisiones”, contesta el líder del PP, que niega en rotundo todo. “No me puedo defender de aquello que no he hecho”.

“La regularización presionará aún más la sanidad”

En la reunión celebrada en Mérida, Vox distribuyó un comunicado con algunas de las demandas que plantean al PP, que van más allá de cuestiones meramente territoriales o endémicas de cada comunidad en juego. Entre las peticiones están el “fin de Mercosur y el Pacto Verde”, la “prioridad de los españoles en sanidad”, el “fin de las políticas de sustitución demográfica”, “la familia en el centro de todas las políticas”, el “fin del adoctrinamiento en las aulas” y el “rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa”. Feijóo no se había pronunciado aún en público sobre tales exigencias. Y responde ahora en la entrevista. “Está claro que un presidente autonómico no puede adoptar acuerdos que vayan en contra de la legislación española o la legislación europea”, señala e indica que sus barones solo pueden “adoptar acuerdos en el ámbito de sus competencias estatutarias y constitucionales”.

Sí se pronuncia en concreto Feijóo sobre la recuperación de la sanidad universal y sobre los efectos de la regularización masiva de inmigrantes en el sistema sanitario. Como avanzó este periódico, el PP rechaza la sanidad universal pública y gratuita para los extranjeros en situación irregular que ha sido restaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez por real decreto hace solo unos días. Ello en medio del debate planteado por Vox, que solicita la total preeminencia de los españoles sobre los inmigrantes y así lo ha trasladado a las negociaciones para los gobiernos autonómicos. Respecto a este asunto, el líder del PP confirma su oposición a la sanidad universal; esto es, a que los extranjeros indocumentados puedan tener un médico de cabecera o un especialista, en lugar de ser atendidos solo en urgencias o en maternidad. “Una cosa es una emergencia y otra otorgar un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, considera Feijóo, que además entiende que la regularización masiva, que se pondrá en marcha este mes de abril, “por supuesto” que va a “conllevar presión para los servicios públicos” por el aumento de la población y, en particular, para la sanidad.