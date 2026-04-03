Carlos Cuerpo, de apenas recibir preguntas del PP al duelo semanal con Ester Muñoz en el Congreso

El reciente cambio en el Gobierno de Pedro Sánchez —con el nombramiento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero, y de Arcadi España como titular de Hacienda— ha provocado un efecto paralelo en el Partido Popular. Hasta ahora, durante las sesiones de control en el Congreso, Ester Muñoz acostumbraba a preguntar a María Jesús Montero. La portavoz parlamentaria del PP tenía en la anterior número dos del Ejecutivo su principal diana tanto por su cargo como por el mensaje, con el foco puesto en los casos de corrupción que rodean a los socialistas y en sus férreas críticas a La Moncloa por la presión fiscal. En adelante, sin embargo, Muñoz protagonizará sus cara a cara de los miércoles con Cuerpo. Un antagonista muy distinto: sin carné del PSOE, de tono calmado y a quien hasta ahora el PP había interpelado con preguntas orales solo tres veces en lo que va de legislatura en la Cámara baja.

Como vicepresidente primero del Gobierno, sentado a la izquierda de Sánchez en la bancada del Ejecutivo, afrontará las preguntas orales de la portavoz del PP en el Congreso, que ocupa el mismo lugar pero a la derecha de Alberto Núñez Feijóo, y los miércoles se dirigirá fundamentalmente a Cuerpo, según confirman fuentes parlamentarias populares. Se producirá así un duelo con dos estilos muy distintos, el más duro y político de Muñoz, de lengua afilada, frente al más técnico del ministro, que no suele entrar al trapo durante los plenos y suele ceñir sus respuestas a explicaciones sosegadas y centradas en datos económicos.

Sánchez buscaba precisamente este tono. Con el cambio quirúrgico de su Ejecutivo obligado por la marcha de Montero como candidata a las elecciones de la Junta de Andalucía del 17 de mayo, el presidente del Gobierno quiere para la recta final de la legislatura poner el foco en la economía, en medio de un contexto marcado por las consecuencias de la guerra de Irán. Un giro que tiene efecto dominó en los combates de los miércoles. Está por ver en qué se traduce ese choque de formas de Muñoz y Cuerpo en el hemiciclo, muy diferente a priori al Muñoz contra Montero.

Eso sí, en el equipo de la portavoz parlamentaria del PP concretan que seguirá fiel a sus formas y que las preguntas planteadas por la dirigente popular al vicepresidente primero tendrán preeminentemente carga política. Otros diputados del Partido Popular especializados en asuntos económicos, como Juan Bravo, podrán cuestionar también a Cuerpo, pero ya sí en concreto sobre la materia de su Ministerio de Economía. Hasta el traspaso de carteras, Muñoz era incisiva también con Montero respecto a las “continuas subidas de impuestos” del Gobierno, además de disparar con los casos de corrupción. Pero ahora ese departamento corresponde al ministro España, ya sin vicepresidencia. Aunque a su vez de perfil moderado.

Así, tanto Bravo como otros diputados enfocados en dicho ramo podrán cuestionar al nuevo ministro de Hacienda sobre los tributos, al margen de las preguntas a Cuerpo sobre asuntos puramente económicos, sobre los que hasta el momento apenas ha sido interpelado por parte de los populares en los más de dos años que lleva en el cargo. Tampoco ha recibido muchas preguntas de otras formaciones políticas, aunque algunas más.

Las tres preguntas de PP

Desde que en enero de 2024 tomó posesión de la cartera tras la marcha de Nadia Calviño, Cuerpo ha participado en 14 comparecencias en el Congreso: una en pleno, siete en la comisión mixta para la Unión Europea sobre el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y seis en la comisión de Economía. Además, ha defendido la convalidación de tres reales decretos y ha respondido a 12 preguntas orales —tres fueron lanzadas por el PP— y dos interpelaciones en sesiones de control —una solicitada por los populares—.

Las únicas tres preguntas del PP durante las sesiones de control se produjeron el 15 de octubre de 2024, el 17 de junio de 2025 y el 22 del mismo mes y año. La primera la formuló el diputado Mario Cortés, que preguntó a Cuerpo si “creía en la independencia del Banco de España”; la segunda la dirigió José Vicente Marí, sobre a qué causas achacaba el ministro “la rebaja de la previsión de crecimiento por parte del Banco de España”, y la tercera la planteó Juan Bravo, que cuestionó al dirigente si consideraba que su Ejecutivo estaba “favoreciendo la economía de las familias”.

Poco se ha pronunciado el PP sobre su valoración concreta respecto a Cuerpo, más allá de volver a exigir a Sánchez que convoque elecciones anticipadas y que el único cambio que esperan es su marcha de La Moncloa. “Si aceptas ser número dos de un Gobierno como este, aceptas ser número dos de la corrupción, el sectarismo y la degeneración institucional", aseveró hace unos días Miguel Tellado. ”Aceptas ser brazo ejecutor de las tropelías del Gobierno más corrupto de la historia de nuestro país”, añadió el secretario general del Partido Popular. En cuanto a Muñoz, en sus redes sociales se ha manifestado solo aludiendo a un vídeo de Cuerpo en el que el ministro de Economía afirma, tras ser nombrado vicepresidente primero, que “el mayor alivio en materia fiscal se ha producido en las rentas medias-bajas”. Junto a un fragmento de la grabación, la portavoz parlamentaria del PP escribió: “Es el ‘moderado’, pero miente igual que Sánchez”.