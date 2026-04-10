El rey emérito retrasa su regreso a Emiratos para participar en las regatas de Sanxenxo

El rey emérito se encuentra ya en París para recoger este sábado en el Palais Bourbon, sede de la Asamblea Nacional francesa, el premio a su libro de memorias Reconciliación, publicado en noviembre pasado originalmente en francés y un mes más tarde en español. El homenaje ha levantado polémica en el país vecino por celebrarse en la sede del Parlamento de la República, aunque el premio se lo ha concedido una asociación privada, Lire la Societé. En el almuerzo que seguirá a la entrega del premio, ofrecido en su residencia oficial por la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, Juan Carlos I estará acompañado por sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y por su nieto mayor, Froilán Marichalar, que reside en Abu Dabi con su abuelo. En declaraciones a Efe, la escritora del libro, la francesa Laurence Debray, ha asegurado que el rey emérito es “consciente de la importancia” del “reconocimiento oficial” que supone recibir en ese escenario el premio especial al libro político concedido por un jurado que preside la historiadora Annette Wieviorka. Para Juan Carlos I, asegura su biógrafa, va a ser “una ceremonia muy emocionante después de tantos años en el exilio”.

El acto en la Asamblea Nacional francesa será la segunda aparición pública de Juan Carlos I desde que el pasado domingo de Resurrección acudió a una corrida de toros en la plaza de La Maestranza de Sevilla, donde buena parte del público le recibió con una calurosa ovación. El rey emérito se fotografió con los diestros que protagonizaron la tarde: Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

Tras el acto de París, el padre del Rey no tiene previsto regresar a Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra expatriado desde agosto de 2020, cuando la Corona y el Gobierno decidieron marcar distancias con las investigaciones que entonces tenía abiertas en las Fiscalías de España y Suiza y que, posteriormente, fueron archivadas. Fuentes de su entorno aseguran que, tras su estancia en la capital francesa, el rey emérito regresará a España para participar en las regatas que el próximo fin de semana se celebran en el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), que preside su amigo Pedro Campos.

El rey ya tenía previsto acudir a Sanxenxo para participar en las primeras regatas de la temporada, que se celebraron los pasados 14 y 15 de marzo, pero el inicio de la guerra de EE UU e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en la mayor parte de los países del Golfo por los ataques de represalia de Teherán le obligaron a cancelar el viaje. Juan Carlos I se proclamó por cuarta vez campeón del mundo de vela en la clase 6 metros en septiembre de 2025 en Nueva York a bordo del velero Bribón, que también ganó el pasado 15 de marzo la primera prueba de la liga de 6 metros, aunque en esa ocasión sin la participación del rey emérito.

Las fuentes consultadas consideran probable que Juan Carlos I aproveche su estancia en España para someterse a alguna revisión médica, como las que periódicamente se hace con el odontólogo Eduardo Anitua y el traumatólogo Mikel Sánchez, cuyas consultas visita en Vitoria. Será ya a partir del 20 de abril cuando Juan Carlos I regrese a Abu Dabi, donde tiene intención de seguir residiendo y más en estos momentos de tensión bélica, subrayan estas fuentes, en los que considera que su presencia en la región es una forma de mostrar su solidaridad y agradecimiento hacia sus anfitriones.

Esta visita de 15 días será la más prolongada desde que el anterior jefe del Estado se marchó al golfo Pérsico, aunque no ha permanecido todo el tiempo en España. Y no solo por su viaje a París. Tras su visita a Sevilla ―que culminó con una cena en casa del periodista Carlos Herrera a la que acudió el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno―, Juan Carlos I se desplazó a Lisboa. Allí se ha alojado esta semana en casa de un antiguo amigo de la familia Borbón de la época en la que vivía exiliada en Estoril. El rey emérito utiliza en sus desplazamientos un jet privado, cedido por el jeque emiratí Mohamed Bin Zayed, aunque los viajes más largos los hace en vuelo comercial, según las mismas fuentes. Antes de su visita a Sevilla, su anterior viaje a España se produjo en noviembre pasado, para asistir a una comida de la Familia Real en el Palacio de El Pardo con motivo del 50º aniversario de la reinstauración de la Monarquía.