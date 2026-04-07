Polémica en la Asamblea Nacional francesa por un premio concedido al rey Juan Carlos

La presencia del monarca, galardonado por su libro de memorias, genera estupefacción entre los finalistas y desconcierto en la Presidencia de la Cámara

El rey Juan Carlos recibirá este sábado en la Asamblea Nacional un premio literario especial por Reconciliación (Planeta, 2025), el libro de memorias que ha escrito junto a la autora Laurence Debray. El galardón lo entrega la asociación Lire la société, que desde hace años celebra esta jornada literaria y premia distintas categorías en colaboración con la Cámara de Diputados francesa.

La noticia, sin embargo, cogió por sorpresa la semana pasada al resto de finalistas y a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, cuya portavoz aseguró a este periódico que no tenía ninguna constancia de la presencia del emérito en el Palacio Borbón de París. “Nosotros cedemos salas a la asociación para celebrar el premio. Son actos externos a la vida política de la Asamblea”, señalaron las mismas fuentes, que insistían en ignorar si el rey iba a estar o no presente en la entrega de premios.

La noticia causó gran malestar entre algunos de los finalistas del premio, que debatieron entre ellos si debían acudir a la comida que se celebrará con la presencia del monarca. “Parece extraño que una figura tan controvertida en España vaya ahora a recibir un premio en la Asamblea Nacional con la presencia de la presidenta”, explicaba.

Los finalistas recibieron ya la semana pasada una invitación física para la comida del sábado 11 de abril, organizada por la presidenta de la Asamblea y la fundadora de Lire la Société, Luz Perrot. “En la ocasión de la jornada del libro político [...] están felices de invitarles a comer con la presencia excepcional del rey Juan Carlos I”, rezaba el cartón físico que recibió cada finalista.

Vista el pasado noviembre, del libro "Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne" (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España), en París. Catalina Guerrero (EFE)

La asociación Lire la société y la Asamblea no han respondido las peticiones de este periódico para recabar más información. Creado en 1991 por Lire la Politique y la Asamblea Nacional Francesa, el la jornada se celebra anualmente con la presencia de la máxima autoridad de la cámara de diputados francesa. El premio reúne a unos 2.000 participantes.

La autobiografía del rey emérito fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español) y está escrita en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray.