El Ejército israelí detiene durante casi una hora a un soldado español en Líbano

Un casco azul español fue detenido este martes por el Ejército israelí en el sur de Líbano, según ha revelado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien se ha reunido con el embajador libanés en Madrid, Hani Chemaitelly. La detención se prolongó durante algo menos de una hora, después de que los militares israelíes que han invadido el sur del país bloqueasen el paso a un convoy logístico de la ONU.

La Fuerza de Naciones Unidas para el Líbano (Unifil) informó este mismo martes de que, a primera hora de la tarde, un casco azul cuya nacionalidad no identificaba había sido detenido por el Ejército israelí, aunque añadió que este fue liberado menos de una hora después tras las gestiones realizadas por el comandante en jefe de la misión de la ONU, el general italiano Diodato Abagnar, a través de su enlace con el mando militar israelí. “Cualquier detención de un miembro de la misión de paz de la ONU es una flagrante violación de la ley internacional, y cualquier interferencia en su trabajo, una vulneración de la resolución 1.701 de Naciones Unidas”, ha advertido Unifil.

La detención de un soldado de la ONU, un hecho prácticamente sin precedentes, se produce después de que, a finales del mes pasado, tres militares indonesios de la brigada de Unfil bajo mando español fueran asesinados en dos ataques separados en Líbano. Las investigaciones preliminares señalan que el primero de ellos fue víctima de un proyectil de un carro de combate israelí y los otros dos de un artefacto explosivo improvisado, probablemente colocado por la milicia proiraní Hezbolá, según ha informado Naciones Unidas.

Tras reunirse con el embajador libanés, Robles ha pedido a Israel que detenga su ofensiva sobre Líbano y aplique en dicho país el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán a través de Pakistán, y ha pedido a la comunidad internacional que no acepte que se haga “una excepción” con dicho país, como pretende el Gobierno israelí. “No se pueden aceptar pronunciamientos que dejen a Líbano fuera de la negociación de estos días”, ha dicho la ministra. Robles ha condenado las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien horas antes de vencer su ultimátum a Teherán amenazó con borrar de la faz de la tierra la civilización persa. “Esos discursos de odio que nos retrotraen a tiempos del pasado, a la Edad Media, son inaceptables”, ha enfatizado.

La ministra ha mostrado su esperanza en que este alto el fuego “sea un paso más, no el último, para alcanzar una paz justa y duradera” en toda la región. Tras visitar la Embajada libanesa en Madrid, la ministra ha acudido a la legación diplomática de Indonesia, donde ha trasladado a su titular, Muhammad Najib, las condolencias por la muerte de los tres cascos azules de su país en Líbano.