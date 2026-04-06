Génova evita defender a Rajoy tras los ataques de Bárcenas y marca distancias: “El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”

La dirección nacional del PP ha evitado este lunes hacer una defensa expresa del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que declararán como testigos en el juicio del caso Kitchen que ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional y a quienes ha señalado de forma velada el extesorero del PP Luis Bárcenas. En la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha sido preguntado sobre si confía en la inocencia de Rajoy y de Cospedal. Su respuesta se ha limitado a una petición de “dejar trabajar a la justicia” y a un deseo de que “cada uno asuma sus responsabilidades”. “No soy juez para decir quién es responsable y quién es culpable”, ha apostillado Bravo. Génova ha tratado al mismo tiempo de marcar distancias con el caso, que involucra a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy hasta 2016, con el argumento de que “el PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”.

Tanto Rajoy como Cospedal declararán como testigos en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional y que tratará de despejar la incógnita de quién ordenó espiar a Bárcenas, el objetivo de la trama parapolicial que buscaba sustraerle pruebas que pudieran comprometer al entonces presidente del Gobierno. El extesorero del PP ha reaparecido en los prolegómenos del juicio en una entrevista en El Mundo en la que ha señalado a la anterior cúpula del PP. Bárcenas sostiene en esa entrevista que una operación como la que investiga el caso Kitchen “es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido”. Interrogado por esas palabras de Bárcenas, el vicesecretario popular ha remarcado que Génova “respeta a la justicia” y “que sea la justicia la que diga quiénes son los responsables”.

“La posición del PP es muy clara”, ha enfatizado Juan Bravo. “Que la justicia actúe con plena independencia y que los culpables paguen. Condenamos sin matices cualquier causa de corrupción. No señalamos a la justicia. El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel, ni el PSOE es Filesa. Lo de Ábalos y Cerdán es el entorno de Pedro Sánchez. Respetamos a la justicia. Feijóo no tiene a nadie en su equipo implicado en casos de corrupción, ni ninguno de sus consejeros en la Xunta estuvo implicado en corrupción. Esa es la diferencia entre Feijóo y Sánchez”, ha apostillado.

La dirección de Feijóo trata de distanciarse del juicio por el que desfilarán destacados exdirigentes del partido para declarar como testigos, incluidos dos actuales altos cargos del PP. Además de Rajoy, Cospedal y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, está previsto el interrogatorio de Juan Ignacio Zoido, que sucedió a Fernández Díaz como ministro del Interior, así como de Javier Arenas, que ejercía como vicesecretario general de Política Autonómica. Zoido es ahora eurodiputado del PP y Arenas es senador y miembro del comité de dirección de Feijóo. La única medida disciplinaria del partido se tomó contra el exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa, a quien se suspendió de militancia en 2021. En esa condición continúa, en un expediente que no se ha cerrado y que todavía no le ha expulsado del partido definitivamente.

El PP de Feijóo prefiere poner el foco en otro juicio que arranca esta semana, el que investiga al exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, que comienza este martes en el Tribunal Supremo. “Hoy los españoles vuelven al trabajo, y el entorno de Sánchez a los juzgados y a las comisiones de investigación”, ha remarcado Bravo. El vicesecretario popular ha argumentado que la corrupción de Ábalos y Koldo se ha vivido “en directo” y ha enfatizado que “el clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel”. Los populares ponen el foco en la cercanía de Ábalos con el presidente del Gobierno, de quien era su mano derecha en el Ejecutivo y en el partido, y van más lejos acusando a Pedro Sánchez de ser “su amigo y muy posiblemente su encubridor”.