Robles defiende el compromiso de España con la OTAN pese a su rechazo al ataque contra Irán

La ministra de Defensa sostiene que las bases de Rota y Morón siguen funcionando con la exclusiva limitación de no dar apoyo a la guerra

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha esforzado este martes en asegurar que la oposición del Gobierno español al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es compatible con el mantenimiento del vínculo transatlántico entre Europa y Norteamérica y con el compromiso de España con la OTAN. “Nos hemos visto obligados a tomar determinadas decisiones de relevancia estratégica desde el inequívoco y necesario respeto al orden jurídico nacional e internacional”, ha dicho la ministra ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional Congreso-Senado.

“Por ello”, ha proseguido, “se procedió a la prohibición del uso de las bases de Rota y Morón en el mismo momento en que se inició el ataque a Irán”, el pasado 28 de febrero. Este veto, que afecta también al uso del espacio aéreo, se limita exclusivamente a los vuelos de apoyo a la operación contra Irán, ha añadido, señalando que otros países, que no ha detallado, han tomado la misma posición que España. Este martes se ha sabido que Italia también ha negado a bombarderos de EE UU que participaban en la ofensiva el uso de una base en Sicilia.

Margarita Robles a su llegada a la comparecencia este martes. Pablo Monge

“Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del del vínculo transatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectiva de nuestros socios y aliados”, ha argumentado Robles. “Las bases siguen funcionando con la exclusiva limitación de que en ningún caso desde ellas se puede realizar ninguna actuación que pueda apoyar o favorecer la guerra de Irán”, ha insistido.

Robles ha anunciado que la fragata Cristóbal Colón, desplazada al Mediterráneo Oriental, será sustituida el próximo 7 de abril por la Méndez Núñez, en la misión de proteger al grupo de combate encabezado por el portaviones francés Charles de Gaulle y de otros cinco buques de guerra franceses, neerlandeses e italianos y a la zona que se le ha asignado, al sudoeste de Chipre.

En su turno de réplica, la ministra se ha felicitado de que dos partidos, “que mantenían hasta ahora un silencio estruendoso [sobre el conflicto], aquí se hayan mostrado en contra de la guerra”, en alusión al PP y Vox, y ha asegurado que la decisión de cerrar el espacio aéreo a los vuelos vinculados a la operación Furia Épica ―revelada el pasado lunes por EL PAÍS― se tomó el mismo 28 de febrero. Fue entonces, ha explicado “cuando se nos dice que ese ataque se va producir de manera unilateral”, aunque tres días antes “se nos había trasladado un mensaje de que las conversaciones [que mantenían EE UU e Irán en Ginebra] seguían adelante y se iba a llegar a un acuerdo”. “Sin ninguna otra explicación”, ha proseguido, “se pide autorización para usar las bases para un ataque a Irán que no se nos dice ni cómo ni cuándo [se va a producir], ni qué magnitud [va a tener] ni cuánto tiempo [va a durar]”.

, cuando EE UU e Israel lanzaron su ataque.