‘Therese’ mantiene la emergencia en La Gomera, mientras el resto de Canarias ya calcula los daños

Lluvia en Valle Gran Rey, La Gomera, asociadas al paso de la borrasca 'Therese', en una imagen cedida por el Cabildo de La Gomera.

La borrasca Therese mantiene el estado de emergencia en la isla de La Gomera nueve días después de llegar a Canarias. El Gobierno de Canarias considera que existe un fuerte riesgo de inundaciones, después de haber regado consecutivamente a Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Muchos municipios aseguran que tardarán meses en conseguir la normalidad. El Gobierno de Canarias calcula que la factura solo en centros educativos asciende a 10 millones. “Tenemos agua para regar para años, eso nos alegra”, explicaba este jueves Fernando Sánchez, agricultor del municipio de Santa Brigida (Gran Canaria). “Pero la lluvia nos ha destrozado muros y caminos, y eso tardaremos en arreglarlo”.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves regrese la estabilidad al archipiélago. La jornada estará marcada por cielos con nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles, sobre todo en zonas de medianías. En el resto del territorio canario, el panorama será mucho más despejado.

Pero las tormentas no se resisten a marcharse sin dejar su sello en La Gomera. Las clases seguirán suspendidas este viernes en la pequeña isla, debido al riesgo por escorrentías que continúan registrándose pese a que la atmósfera empieza a estabilizarse: el terreno aún sigue drenando el agua caída y eso mantiene el riesgo en barrancos, cauces y puntos especialmente sensibles. Más de un centenar de vecinos de los barrios ubicados en la parte de Guadá, en Valle Gran Rey (oeste de la isla), están sin agua después de que este miércoles la tormenta Therese causó que muchas tuberías se saturasen y rompiesen. “Este fenómeno, lógicamente, nos ha dejado a todos con una impresión extraordinaria”, ha manifestado el presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo. “Las lluvias han dejado secuelas importantes”.

Tareas de limpieza en el barrio de El Pris, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca 'Therese' en Tenerife, el miércoles. Europa Press Canarias (Europa Press)

En islas como Tenerife o Gran Canaria ha decaído la emergencia. En esta última isla, la borrasca Therese “ha perdido el potencial de hacer daño”, pero a la vez declara la alerta por riesgo de desprendimientos, según ha informado su presidente, Antonio Morales, al término de la reunión diaria de la comisión insular de emergencias. Los barrancos siguen corriendo tres días después de las fuertes precipitaciones, lo que ha motivado la curiosidad de numerosos conductores. “En esta situación”, ha alertado Morales, “volvemos a insistir en la precaución para acceder al interior de Gran Canaria, porque supone un riesgo enorme transitar por las carreteras del interior de la isla”.

Tenerife, por su parte, ha rebajado a nivel 1 la situación de emergencia tras la mejora de las condiciones meteorológicas, aunque mantiene medidas preventivas ante los efectos acumulados del temporal. La isla ha registrado cerca de 600 incidencias durante la noche, principalmente en el norte, con desprendimientos, cortes de luz y afecciones en la red viaria.

El Gobierno canario ha valorado, en un informe preliminar, en más de diez millones los daños materiales causados por la borrasca, según ha dado a conocer este jueves la Consejería de Educación. A falta de retomar la normalidad y poder realizar una valoración exhaustiva de los daños, medio centenar de centros educativos han registrado afectaciones de diferentes grados, principalmente en Gran Canaria (24) y Tenerife (17), aunque los daños se han ampliado a todas las islas.