La Gomera sufre una caída general de la red eléctrica

La isla empieza a recuperar paulatinamente el servicio tras el apagón causado por la desestabilización de uno de los generadores de la central térmica de El Palmar

La isla de La Gomera ha sufrido este domingo una caída general de la red eléctrica debido a una desestabilización de uno de los generadores ubicados en la central térmica de El Palmar, que ya vivió otro cero energético en 2023 tras un incendio. El apagón se produjo después del mediodía. Poco más tarde, el Cabildo de La Gomera informó del inicio de la recuperación paulatina de la red eléctrica en la isla.

El apagón afectó inicialmente a 15.610 clientes, aunque más de 4.000 ya han recuperado el suministro. Tras lo ocurrido, según ha explicado Endesa en un comunicado, los técnicos han activado todas las medidas posibles para la reposición de los grupos electrógenos, pudiendo salir de la situación de cero “a los 17 minutos” y recuperando el 20% de la población el suministro a los 30 minutos.

Centra eléctrica El Palmar en La Gomera, este domingo. ENDESA (ENDESA)

En cuanto a las causas que han provocado este cero energético en la isla, Endesa señala que de momento “se desconocen” y la compañía eléctrica investiga los motivos que lo originaron.

Endesa arrancó dos grupos en la estación de El Palmar tras el cero registrado a las 12.13 horas, según ha explicado el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, quien ha añadido que la compañía ha reconocido que la recuperación del suministro “irá lentamente” para evitar que el sistema “se inestabilice y colapse de nuevo”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado de que ha hablado con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y que en el Gobierno canario están “en contacto permanente” con el Cabildo de La Gomera y realizando “un seguimiento de la situación”.

También el ministro de Política Terrirorial, Ángel Víctor Torres, informa de que se mantiene en contacto con Fernando Clavijo y con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que “la situación va restableciéndose” y que confía en “recuperar la normalidad cuanto antes”.

La Gomera sufrió un cero energético en julio de 2023 por el que el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave.