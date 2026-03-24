El Cabildo de Gran Canaria solicita la ayuda de la UME ante los efectos de la borrasca ‘Therese’

Seis días después de su comienzo, la borrasca Therese se resiste a abandonar Canarias. Este martes, las fuertes lluvias han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar los avisos en nivel naranja en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera por lluvia en nivel naranja (peligro importante). Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en varios puntos de las islas están dejando tras de sí un reguero de carreteras cortadas, caídas de palmeras y las amenazas por desalojos por el reboso de varias presas que habían languidecido por la sequía en los últimos años. El Cabildo de Gran Canaria ha activado este martes el nivel de emergencia 2 y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Pese a la situación meteorológica, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha emitido por el momento ningún comunicado oficial, por lo que la jornada escolar se mantiene con normalidad, excepto en Arucas y Firgas (Gran Canaria).

Desalojo de la presa de Ayagaures, este lunes. Borja Suarez (REUTERS)

Entre las 6 y las 8, el 112 Canarias ha registrado 110 incidencias, elevando el total hasta las 1.280. Se ha intervenido en el achique de viviendas, bajos y garajes en municipios como San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agüimes, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, así como desprendimientos en La Palma y Tenerife.

El Gobierno espera precipitaciones a lo largo del día que pueden ser “intensas y persistentes” en La Palma, en el nordeste de la isla de Tenerife y, sobre todo, en el este y sur de Gran Canaria. En esta última isla, explica el Ejecutivo, un vórtice al sur está generando un penacho convectivo que está barriendo la isla de sur a norte y regando con virulencia “un terreno que ya está muy saturado de agua”. “Sigue estando el fenómeno encima de nosotros”, ha explicado este martes el presidente del Cabildo, Antonio Morales. “Se mueve justo encima de la isla, rotando, descargando de manera impredecible, porque no sabemos dónde exactamente va a ser en cada momento un enorme caudal” de agua. “Tenemos en este momento 19 presas aliviando”, ha precisado, “eso genera también una sobrecarga en los barrancos, con algunos núcleos de población aislados por los desprendimientos que se han ido produciendo en estos días, y también en esta madrugada”.

No en vano, la peor parte se la está llevando Gran Canaria en las últimas horas. Durante la tarde de ayer, el Cabildo de Gran Canaria lanzó una seria advertencia ante el peligro que supone la crecida súbita de los barrancos: puede haber víctimas mortales si la gente “se toma a broma la borrasca”. Este martes, los servicios de emergencia del Gobierno y del Cabildo insular han reclamado que se eviten desplazamientos innecesarios después de que durante la noche se hayan registrado desbordamientos, incidencias como caída de palmeras que han obligado al cierre de carreteras, tanto en zonas aledañas a la GC-1 (la autovía que une el norte con el sur turístico), como de tramos de la GC-2 (la autovía del norte de la isla) como, incluso, a diversas arterias de las tres principales poblaciones de la isla (Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Arucas).

La corporación insular, incluso, ha obligado a confinar a dos pequeñas poblaciones en el sur (Fataga y Arteara, en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana) y a cerrar una vía para poder desalojar agua de la presa de Fataga. En enero, este embalse estaba al 4%.

Desde que llegó a las islas el jueves, Therese, provocó primero vientos de 100 a 120 km/h y olas de hasta cinco metros en el litoral. Desde el fin de semana, la borrasca pasó a descargar cantidades históricas de agua. Desde el comienzo del episodio hasta ayer lunes, habían entrado 14 millones de litros de agua en las presas del Cabildo de Gran Canaria, que apenas almacenaban dos millones a 31 de enero (8% de su capacidad, último dato publicado, según recoge Efe). En la actualidad, los diez embalses en toda la zona oeste y suroeste de la isla (que han concentrado la mayor parte de las precipitaciones en los últimos días) se encuentran al 100% de su capacidad, lo que está obligando a evacuar parte del agua.

Dos hombres ayudaban a una mujer este lunes en El Caidero, en Gran Canaria. Borja Suarez (REUTERS)

En Tenerife, el Cabildo de Tenerife ha decidido actualizar el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y mantener sus restricciones y cierres de senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zona de alta montaña, incluido el Parque Nacional del Teide. También se mantiene cerrada la única carretera de acceso a Punta de Teno. (extremo este de la isla). Por otra parte, se ha procedido a la cancelación de actividades culturales y deportivas al aire libre.

El Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta por lluvia en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria desde las 14.00 del domingo.