La borrasca ‘Therese’ provoca desalojos, inundaciones en viviendas y desprendimientos a su paso por Canarias

Las intensas lluvias de la borrasca Therese han puesto este sábado a Canarias en alerta amarilla con desalojos, la cancelación de 24 vuelos y desprendimientos, según han informado los servicios de emergencia insulares. Los vecinos de los barrios de Los Pérez y El Hornillo, en el municipio de Agaete (Gran Canaria), han sido evacuados de manera preventiva ante el aumento del caudal en una presa de la zona. En Tenerife, el temporal ha causado inundaciones de viviendas en Buenavista, El Médano y Los Silos.

Ya de madrugada, Therese dejó diversas incidencias en Tenerife como desprendimientos de piedras y caída de algún bidón de agua en las vías en Los Blanquitos. La estación meteorológica de Cruz de Tea (Granadilla) llegó a registrar hasta 212 litros por metro cuadrado. Con la activación del Plan Insular de Emergencias desde el miércoles, los accesos al Parque Nacional continúan cerrados. Tras la última madrugada, ya se alcanzan entre 10 y 20 centímetros de nieve.

Vista de la playa de Arguineguín (Gran Canarias), que permanece cerrada ante la mala mar provocada por la borrasca 'Theresse'. quiquecurbelo (EFE)

En Gran Canaria, un varón de avanzada edad ha tenido que ser rescatado de una zona de difícil acceso, en Barranco Hondo (municipio de Gáldar), después de verse solo e incomunicado en su vivienda. Los agentes de la policía canaria acudieron al lugar para auxiliar al hombre, que se encontraba en una situación de riesgo debido a la inundación de la vivienda. El afectado fue finalmente trasladado al Centro de Salud para su valoración, al presentar signos de nerviosismo.

Los efectos de la borrasca en el tráfico aéreo han provocado la cancelación de 24 vuelos en los aeropuertos de Canarias y tres desvíos. En concreto, y según ha informado Aena, en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, el más afectado, se produjeron 12 cancelaciones de vuelos con origen Tenerife Norte, cinco con origen Gran Canaria, uno desde Tenerife Sur, otro con Düsseldorf (Alemania), Faro (Portugal) y Madrid. En el aeródromo palmero también se han producido tres desvíos: de un vuelo que venía de Oporto y otros dos con origen Berlín y Fráncfort.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la “precaución” ante la situación y ha pedido “evitar desplazamientos innecesarios” en el archipiélago. Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha expresado su “solidaridad con los vecinos de las poblaciones más afectadas” por la evolución de la borrasca. “Estamos muy pendientes de la evolución”, ha asegurado en una publicación en la red social X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el domingo que la borrasca Therese mantenga en una situación de inestabilidad las islas Canarias y que alcance el sur de la Península con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones. En la mitad sur, las lluvias serán en general débiles y de carácter ocasional, con algún chubasco más intenso en el extremo sur que podría ir acompañado de tormenta en el litoral, y tendiendo a abrirse claros a lo largo del día.