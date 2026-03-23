Canarias se mantiene en alerta por la borrasca ‘Therese’ con lluvias intensas y tormentas

Tenerife, La Gomera y El Hierro están en riesgo importante en una jornada con posible granizo y nieve en el Pirineo

La borrasca Therese sigue marcando el tiempo este lunes en Canarias. Las islas de La Gomera, El Hierro y Tenerife se encuentran en nivel de riesgo importante por lluvias, mientras que también hay avisos por tormentas en La Palma. En el resto del archipiélago continúan activos los avisos, aunque de menor intensidad.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la influencia de esta borrasca también se dejará notar, de forma más débil, en el nordeste de la Península. Allí, la jornada comenzará con abundante nubosidad y lluvia.

En el Pirineo, además, las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de unos 1.400 a 1.600 metros de altitud. Durante la mañana, también habrá nubes bajas en la zona del Cantábrico, mientras que por la tarde podrían aparecer en el Mediterráneo y Baleares, donde no se descarta alguna lluvia débil.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunas nubes altas. A primeras horas del día podrían formarse brumas y bancos de niebla en el Cantábrico y en zonas del Pirineo.

En cuanto a las temperaturas, bajarán durante el día en amplias zonas del norte y del este, mientras que subirán en el sur y el suroeste. Las máximas podrían alcanzar los 25 grados en Sevilla y rondar los 23 en provincias como Córdoba, Huelva o Badajoz.

Las temperaturas nocturnas subirán en el este y en Baleares, pero bajarán en el oeste peninsular. Además, no se descartan heladas débiles en zonas de montaña del norte. En Canarias, por su parte, apenas habrá cambios en los termómetros.

El viento soplará en general flojo en el interior, aunque será más intenso en algunas áreas. Destacará el viento frío y seco en el valle del Ebro, con rachas fuertes a primeras horas. En las costas del Mediterráneo será moderado, mientras que en Canarias tenderá a perder fuerza con el paso de las horas.

La semana en las islas continuará marcada por chubascos y vientos que llegarán a ser muy fuertes el martes y el jueves. De cara al fin de semana, el tiempo se estabilizará y aumentarán las temperaturas con valores propios de esta temporada del año.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que la semana tendrá un tiempo seco en el resto de la Península. Este lunes se esperan lluvias leves en el entorno de los Pirineos. Ya para el martes comenzará un descenso térmico impulsado por fuertes vientos del norte que dejarán una sensación térmica fría para estas fechas. El miércoles llegará una masa de viento frío que dejará al Cantábrico y los Pirineos con heladas.

La semana cerrará con bajas temperaturas que, en algunos puntos de la Península, serán de hasta ocho grados menos en comparación con un día anterior. El viernes y el fin de semana continuaría el tiempo frío para la época, con lluvias en el tercio norte peninsular.