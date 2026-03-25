La borrasca ‘Therese’ causa inundaciones y evacuaciones en Tenerife y obliga a la intervención de la UME

Las autoridades enviaron un mensaje a los móviles anunciando la alerta y las clases se mantienen suspendidas

Horas de tensión en el norte de Tenerife ante un nuevo impacto de la borrasca Therese. Las intensas lluvias que asolaron el martes a la isla de Gran Canaria se han trasladado hacia el oeste y han golpeado durante la madrugada municipios como Tacoronte o Puerto de la Cruz (norte de Tenerife). A última hora de la noche, el Gobierno de Canarias elevó a alerta roja el aviso por lluvias torrenciales en un escenario que no dudó en calificar de “peligro extraordinario”.

Ante la gravedad de los pronósticos, la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, compareció para anunciar la alerta máxima en todo el norte y el envío de una alarma del sistema ES-Alert, así como la suspensión de las clases y el reforzamiento de las medidas de prevención.

Según ha detallado el Gobierno de Canarias, a lo largo de este miércoles las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca, lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes, y dispersos por todo el archipiélago.

Dos hombres ayudan a una mujer a cruzar un cauce tras la rotura de una carretera en El Caidero, Gran Canaria, este lunes. Borja Suarez (REUTERS) El agua corre con fuerza en un barranco en el municipio tinerfeño de La Laguna. Alberto Valdés (EFE) Un ferry navega en las cercanías de la costa de Santa Cruz de Tenerife este martes. Ramón de la Rocha (EFE) Una persona achica agua de un garaje tras el paso de la borrasca Therese por Gran Canaria. Angel Medina G. (EFE) Un operario trabaja con una excavadora en una de las carreteras que han quedado afectadas tras el paso de la borrasca. Europa Press Canarias (Europa Press) LA UME actuando achicando agua en un túnel durante el paso de la borrasca Therese en Gran Canaria. Europa Press Canarias (Europa Press) Carretera cortada a la altura del Barranco de Fataga tras desbordarse un arroyo que pasa junto a la via. Europa Press Canarias (Europa Press)

Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria. Aquí, la actividad convectiva está produciendo lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas y especialmente intensas en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

En estas dos islas se están registrando acumulados significativos en 12 horas. Se han observado cantidades de 60 mm en 1 hora en la zona de Tacoronte, y de 30 mm en el mismo período en varias localidades del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava, y se prevén precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el norte y el este.

La presa de Tamaraceite, en Gran Canaria, se desborda y corre por el barranco durante el paso de la borrasca 'Therese' este martes. Europa Press Canarias (Europa Press)

Desde el inicio, el pasado miércoles, de los fenómenos meteorológicos adversos asociados a la borrasca Therese y hasta las 18:00 horas de hoy, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias ha registrado 1.783 incidentes. Estos problemas ocurrieron en todo el archipiélago a causa de la meteorología adversa.

“Estamos ante unas circunstancias históricas en cuanto al volumen de agua caída y la afección sobre el territorio insular”, resumió el martes en rueda de prensa el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que se ha congratulado de que el episodio se haya saldado sin daños personales. El director técnico de Emergencias de la corporación insular, Federico Grillo, explicó en la misma rueda de prensa que Therese ha llegado a descargar más de 700 litros por metro cuadrado en varios puntos de la isla a lo largo de seis días, llevando al límite de su capacidad a una treintena de presas que han tenido que aliviar o están a punto de rebosar. De hecho, Grillo sostuvo que “nadie en ningún lugar del planeta podía prever una cosa como esta”: que se formara una célula convectiva con esta “virulencia”, con nubes de formación rápida

En los últimos días, han sido frecuentes las imágenes de evacuaciones de vecinos, desbordamientos, desprendimientos de laderas, caídas de palmeras, cortes de carreteras, edificios cayendo (parte de un conocido restaurante en el municipio de Teror se ha deslizado barranco abajo) o rescates en barrancos anegados.