Israel vuelve a cargar contra Sánchez por un vídeo propagandístico iraní

Exteriores ataca al presidente del Gobierno por una grabación en la que la Guardia Revolucionaria adhiere una pegatina a un misil agradeciéndole su posición sobre la guerra en Oriente Próximo

La diplomacia israelí ha vuelto a cargar este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta ocasión por algo que no ha hecho. Todo ha comenzado a raíz de un vídeo, difundido en un canal de la Guardia Revolucionaria de Irán y con el logotipo del canal iraní Press TV, en el que aparentemente uno de sus miembros adhiere a un misil una pegatina -en inglés y en farsi- con la frase: “Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente” y el rostro de Sánchez.

El Ministerio de Exteriores de Israel -crítico habitual de las posiciones del Gobierno de España sobre Gaza y, ahora, la guerra en Oriente Próximo- compartió la grabación en la red social X, acompañada de un emoji de la bandera de España y la frase: “Pedro Sánchez: el régimen de los mulás de Irán te agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y elmundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecenen esos misiles? Tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles”.

La agencia oficial iraní Tasnim había difundido el vídeo propagandístico explicando que los misiles “serán disparados pronto hacia los territorios ocupados”, en referencia al Estado de Israel, que no reconoce. La frase de la pegatina parafrasea a Sánchez en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, la pasada semana. El presidente del Gobierno no solo ha mostrado su oposición a la guerra contra Irán, lanzada el mes pasado por Israel y EE UU, sino que rechaza que Washington use para ella sus bases en territorio nacional.

Es el último episodio de una relación turbulenta desde noviembre de 2023, cuando Sánchez se reunió en Jerusalén con Netanyahu y -cuando los palestinos muertos en Gaza por los bombardeos israelíes se contaban ya por miles- le dijo que el número era “realmente insoportable”. Con el ataque masivo de Hamás aún reciente, Israel lo consideró una insensibilidad y una afrenta, pese a que Sánchez también lo había condenado con claridad. Desde entonces, ha habido insultos a España (incluidos vídeos paródicos e imágenes con inteligencia artificial acusando de antisemitismo a miembros de la coalición), rebaja de las relaciones diplomáticas, acusaciones cruzadas y amenazas de cerrar el Consulado de España en Jerusalén.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se había sumado a la bronca en la víspera, al comentar en la red social X un vídeo en el que se ve al primer ministro, Benjamín Netanyahu, pidiendo a “los líderes del mundo libre” unirse a su campaña bélica con las frases: “¿Dónde estáis?” y “¿A qué más estáis esperando?”. Puente tuiteó: “No vamos contigo ni a la vuelta de la esquina, genocida. A ver si lo entiendes”.

El pasado día 11, España equiparó su representación diplomática a la de Israel, al publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de Ana Sálomon Pérez como jefa de la misión diplomática en Tel Aviv. Sálomon ya estaba convocada desde 2024, así que la decisión no supuso tanto un cambio en la práctica, como una rebaja de la representación al nivel de encargado de negocios, es decir, a la misma de la Embajada de Israel en Madrid. El Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró en 2024 a su embajadora, Rodica Radian-Gordón, tras el reconocimiento del Estado palestino, y nombró un reemplazo que acabó en otra plaza.