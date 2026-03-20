El juez Peinado cita a Begoña Gómez a comparecer en plena Semana Santa

El magistrado vuelve a transformar la causa en un proceso por jurado popular, después de que la Audiencia de Madrid anulase ese paso por falta de argumentación

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene bajo sospecha a Begoña Gómez desde 2024, ha vuelto a convocar a la esposa de Pedro Sánchez a una comparecencia en el juzgado. El instructor ha citado a la mujer del presidente del Gobierno a las 12.00 del próximo 1 de abril (en plena Semana Santa) junto a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, también imputados. Peinado ha tomado esta decisión tras transformar de nuevo la causa en un proceso con jurado popular, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le anulase ese paso el pasado febrero por falta de argumentación.

Aún está por ver si Begoña Gómez acude a la llamada del magistrado. El pasado año, cuando el juez Peinado convirtió la causa por primera vez en un procedimiento por jurado y la convocó, solo asistió su abogado a la cita. El exministro socialista Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la esposa del presidente del Ejecutivo, se apoyó en una circular de la Fiscalía para alegar que “la presencia del imputado no es indispensable”.

Con una nueva resolución, fechada este viernes y a la que tuvo acceso EL PAÍS, Peinado vuelve a emprender el camino que le había cerrado la instancia superior. La Audiencia de Madrid anuló su decisión de transformar el caso en un proceso con jurado popular al considerar que el instructor había adoptado esa iniciativa sin justificarla. El tribunal provincial no le cerró la puerta a ir en esa dirección, pero le reprochó que no había hecho “un mínimo esfuerzo argumentativo”.

Ahora, el magistrado trata de salvar las críticas con un escrito de 47 páginas. El juez Peinado insiste en que él percibe una “verosimilitud delictiva” suficiente como para encausar a los sospechosos por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional. El instructor mantiene que Begoña Gómez se aprovecho de su condición de esposa del presidente del Gobierno y líder del PSOE para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional.

“Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público”, ahonda el texto de Peinado, que carga contra la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM): “La captación de fondos para la cátedra no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado [por ella]”.

Al abordar la supuesta malversación de fondos públicos, el juez instructor afirma que su asesora “no actuaba como mera acompañante ocasional” de Gómez “para actos protocolarios” derivados de su agenda de esposa del jefe del Ejecutivo, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” de su “actividad profesional y académica”. “Pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”, abunda el magistrado.

A lo largo de su resolución, Peinado reitera su tesis acusatoria. El juez afirma que Begoña Gómez, “desde su prevalente posición de esposa del presidente del Gobierno”, hizo ir a La Moncloa al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la UCM, Joaquín Goyache. “Lo que ya per se influye en la conducta de cualquier ciudadano, que sabe del poder que su esposo tiene”, dice el magistrado, que añade: “Se reúne con ellos, situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano”.