El antiguo jefe de la Policía acusa a la inspectora que lo denunció por violación de actuar movida por el dinero

La defensa del comisario José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su dimisión el pasado 17 de febrero, ha lanzado un nuevo ataque contra la inspectora que lo denunció por violación. Los abogados del exalto mando policial han presentado un nuevo escrito este viernes al juez donde, además de pedir que se aperciba al letrado de la agente por hacer declaraciones a la prensa sobre la investigación, acusan a la mujer de actuar movida por el dinero. “Es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a [González]; y, en caso de conseguir una impensable sentencia condenatoria, poder recibir hasta el 200% de salario por su más que probable jubilación”, afirma el texto.

La defensa del antiguo DAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco e Ignacio Fuster-Fabra, mueve así ficha tras las declaraciones del pasado martes. Ese día, sentada ante el magistrado David Maman Benchimol, la agente ratificó su denuncia e insistió en que el mando policial la violó el 23 de abril de 2025 en su domicilio (episodio que ella grabó con su móvil) y después trató de comprar su silencio. Por su parte, José Ángel González negó la agresión y afirmó ante las cámaras que le esperaban a la salida del interrogatorio: “Me han destrozado la vida por algo que realmente no he hecho [...] Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones profesionales y personales que ella quería”.

En esa línea ahonda el escrito presentado este viernes al juez por la defensa: “Quiere hacernos pensar que es víctima una persona que sube al domicilio por propia voluntad, que permanece por propia voluntad, requiriendo continuamente información de forma inquisitiva, que se le invita varias veces a marcharse, que adopta una actitud cariñosa, que requiere que se le preste más atención, que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un ‘adiós cariño, nos vemos el domingo’. El audio demuestra que, si hay una sumisión, desde luego, no es la de ella”, apostillan los abogados del exDAO.

La defensa, que niega la violación, afirma que la denunciante subió y permaneció en el domicilio de González el 23 de abril de 2025 por “voluntad” propia. Además, los abogados del comisario explican que el audio muestra que, al marcharse de la casa, ella se despidió con la expresión: “Nos vemos el domingo”. “Cuando, en sede judicial, se le preguntó sobre la despedida, ella negó haber pronunciado la expresión ‘nos vemos el domingo’, Sin embargo, tras reproducirse la grabación, en la que dicha frase se escucha hasta en dos ocasiones, la querellante pasó de negar dicha manifestación a decir: ‘no lo recuerdo, si fuera así, ya le digo que se pueden decir muchas cosas, pero era por salir de la situación”.

“Dicha despedida, además de un ‘adiós, cariño’, resulta incompatible con el comportamiento de quien afirma haber sido víctima de una agresión sexual instantes antes”, remacha el escrito enviado al juez. La defensa añade que la denunciante admitió que telefoneó a González “veinte minutos después de abandonar el domicilio”. Según fuentes jurídicas, la inspectora explicó que no fue hasta horas después cuando entendió la dimensión de lo ocurrido: “Cuando asimilé lo que pasó, vi el patrón de depredador”.

Durante el interrogatorio al antiguo DAO, el juez reprodujo varios fragmentos de la grabación. En uno de ellos se escucha el sonido de una cremallera. La defensa responde que “resulta plenamente compatible con la cremallera de una riñonera” que la denunciante llevaba.

“Desmedido protagonismo”

Los letrados José Carlos Velasco e Ignacio Fuster-Fabra reprochan igualmente al abogado de la mujer, Jorge Piedrafita, que haya sumado “más de cuarenta intervenciones” en la prensa desde que se filtrara la admisión a trámite de la querella por violación. “Entendemos que su verdadero interés es el mediático”, afirman los abogados del exmando policial, que atribuyen a su adversario un “desmedido protagonismo” y le acusan de infringir el “carácter reservado” de la instrucción.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, atiende a la prensa el pasado martes. Alberto Ortega (Europa Press)

Tras los interrogatorios del martes, ambas partes atendieron a los periodistas que se apostaban a las puertas del juzgado. Piedrafita ofreció una valoración más amplia sobre las declaraciones; mientras que González pronunció unas pocas frases para defender su inocencia (sin admitir preguntas), y uno de sus abogados remachó: “Si la gente conociese realmente el contenido del audio, cambiaría radicalmente de opinión”.

El escrito enviado al juez por la defensa mantiene que el letrado de la acusación ofrece a la prensa una versión “selectiva” de lo ocurrido en la causa. “Cuenta falsas verdades, haciendo una valoración torticera y [...] omitiendo deliberadamente todas aquellas partes de las declaraciones y del contenido del audio que evidencian las múltiples contradicciones en las que incurrió [la denunciante]”. “Poco argumento judicial, pero mucho titular mediático”, censura la defensa de González.

Los abogados del antiguo DAO ya habían arremetido contra Piedrafita en un escrito anterior por ir “alardeando” por los platós de televisión. El abogado de la denunciante respondió así en una entrevista en EL PAÍS: “Es desconocer la jurisprudencia sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión que tenemos todos los letrados. Yo he atendido a los medios de comunicación para preservar a mi cliente, porque ella tiene que mantenerse en el anonimato”.