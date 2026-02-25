Localizado el cuerpo sin vida de un montañero desaparecido en la Sierra de Gredos (Ávila)

El hombre de 52 años es un vecino de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias que estaba desaparecido desde el pasado lunes 23 de febrero

La Guardia Civil ha localizado y rescatado en la zona montañosa del Circo de Gredos (Ávila) el cuerpo sin vida de un montañero de 52 años vecino de San Martín de Valdeiglesias (Madrid). El hombre estaba desaparecido desde el lunes 23 de febrero, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. El instituto armado tuvo conocimiento de los hechos en torno a las 18.50 horas de ese día, cuando se recibió un aviso del puesto de San Martín de Valdeiglesias que comunicaba la posible desaparición de un vecino de la localidad madrileña en la sierra abulense.

Tras conocer la denuncia de los hechos, la Guardia Civil se puso en contacto con la persona que advirtió a las autoridades de la desaparición del hombre. A raíz de la investigación, una patrulla de seguridad ciudadana de la localidad de Navarredonda de Gredos, también en Ávila, se desplazó hasta el lugar, donde se localizó el vehículo del afectado estacionado en la plataforma de Gredos.

Ante la situación, la Comandancia de Ávila activó de inmediato al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del municipio El Barco de Ávila, que inició un dispositivo de búsqueda y localización en la zona. En el operativo participaron especialistas del grupo y dos helicópteros de la Guardia Civil con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) y capacidad de vuelo nocturno, así como dos especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) para realizar las labores de localización del dispositivo móvil del desaparecido.

A las 23.40 horas del lunes, los helicópteros se encontraban ya sobrevolando el área de búsqueda, pero a las 2.35 del martes las condiciones meteorológicas adversas, especialmente las fuertes rachas de viento, obligaron a las aeronaves a retirarse al helipuerto de El Barco de Ávila, por lo que continuaron las labores de búsqueda los efectivos del GREIM por tierra. A las 3.55 horas, los especialistas localizaron el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en la zona de la Portilla de los Cobardes, en el término municipal de Zapardiel de la Ribera. Así, se activó el protocolo judicial correspondiente y dos agentes del GREIM permanecieron en el lugar hasta la evacuación del cuerpo.

En torno a las 9.00 horas del martes 24 de febrero, un helicóptero de la Guardia Civil procedió a la evacuación del cadáver y, posteriormente, se trasladó al helipuerto de Hoyos del Espino, donde esperaba personal sanitario de Salud de Castilla y León (Sacyl) y el equipo forense. Horas después, el cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Ávila para la práctica de la autopsia.