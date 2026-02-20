Un alpinista austriaco, declarado culpable por la muerte de su pareja, a la que dejó abandonada en una escalada: cinco meses de prisión y 9.600 euros de multa

Thomas Plamberger, de 36 años, silenció el móvil y rechazó un rescate en helicóptero en el Grossglockner, la montaña más alta de Austria. Su novia, Kerstin Gurtner, de 33, murió de hipotermia

El alpinista austriaco Thomas Plamberger, de 36 años, ha sido condenado a cinco meses de prisión suspendida (no entrará en la cárcel si cumple una serie de requisitos) y al pago de una multa de 9.600 euros tras ser declarado culpable de homicidio imprudente grave después de que su compañera sentimental, Kerstin Gurtner, de 33 años, falleciera por congelación en el Grossglockner (3.798 m), la montaña más alta de Austria, durante una ascensión conjunta en enero de 2025.

Los hechos se remontan concretamente al 18 de enero de ese año, cuando ambos, Plambberger y Gurtner, emprendieron su marcha a las siete menos cuarto de la mañana por la arista suroeste de la montaña, un itinerario largo, complejo, con tramos de escalada y especialmente delicado en invierno. Poco después de la una del mediodía, se encontraban a menos de 250 metros de desnivel de la cima.

En ese punto, y coincidiendo con el tramo más complicado de la vía, su progresión dejó de fluir y pronto les sorprendió la noche. Sus lámparas frontales, bien visibles desde el valle, pusieron en alerta a los servicios de rescate y un helicóptero salió a su encuentro dispuesto a extraerlos de la pared pasadas ya las 10 de la noche y bajo ráfagas de viento en aumento. Para su enorme sorpresa, Plamberger rechazó la ayuda y ambos siguieron progresando montaña arriba. Pero Gurtner nunca llegó a alcanzar la cima, el punto clave para emprender un descenso por terreno más sencillo hasta una cabaña de abrigo. Los cuerpos de rescate localizaron los restos de Gurtner a la mañana siguiente, unos metros por debajo de la cima: había soportado una ventisca con ráfagas de hasta 74 km/h y una sensación térmica de 20 grados bajo cero. Murió de hipotermia.

Recogidos los testimonios de allegados y expertos en deportes de montaña, el jurado ha considerado que Plamberger era un “excelente” alpinista, pero que su novia estaba a años luz en habilidades para la escalada, por lo que el “guía responsable del recorrido” era él. El austriaco no solo no cumplió con dicho rol y pidió ayuda bajo semejantes condiciones invernales, sino que la rechazó.

También ha sido clave la declaración de una antigua pareja del austriaco. Andrea B, como así se ha identificado, explicó que Plamberger ya la había dejado sola en 2023 cuando ambos abordaban el ascenso a la misma montaña. La testigo aseguró estar llorando, al límite de sus fuerzas, mareada y sin luz delantera cuando su pareja desapareció, caminando ladera arriba y dejándola atrás de forma plenamente consciente.

Antes de conocer la sentencia, el alpinista austriaco se había declarado inocente ante los tribunales, asegurando que “sentía profundamente” lo sucedido y que “amaba” a su pareja, quien, añadió, era muy deportista. El abogado del acusado, Kurt Jelinek, había manifestado que la pareja se encontraba en una situación “realmente difícil y estresante” y que Gurtner “no era una alpinista inexperta”, sino que, en referencia a la complicada ascensión al Grossglockner, “sabía dónde se estaba metiendo”.