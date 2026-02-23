La bomba alemana que cayó en un pueblo de Toledo durante la Guerra Civil y que un vecino encuentra en el patio de su casa

La tranquilidad del pequeño pueblo de Val de Santo Domingo (1.023 habitantes, Toledo) se ha visto alterada la mañana de este lunes por un hallazgo que ha dejado a muchos vecinos atónitos. En una vivienda de la calle Pancique su propietario hallaba a última hora del domingo un objeto metálico semienterrado en su patio, cuando excavaba un agujero para plantar un árbol. Decidió no tocarlo y avisar a la Guardia Civil ante la sospecha de que se tratara de algún artefacto explosivo. Una patrulla del instituto armado se desplazó a la casa para custodiarlo hasta esta mañana, cuando ha sido retirado por efectivos del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil. El proyectil en cuestión: una bomba de la aviación alemana lanzada durante la Guerra Civil.

Su aspecto y su tamaño llamaron la atención del propietario de la casa: un cilindro negruzco, cubierto de tierra, de 38 centímetros de longitud y con aletines en su parte trasera, señalan desde la Guardia Civil. Los Gedex llegados a las 10.30 horas han tenido que establecer un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor de la casa para extraer la bomba en condiciones de seguridad. Los vecinos de la zona han sido desalojados de sus casas, incrédulos ante las explicaciones de los agentes. “Estaban alucinando. Pensaban que era una broma, hasta que han visto a la Guardia Civil”, explica a EL PAÍS Silvia del Olmo, alcaldesa de Val de Santo Domingo. “Ha habido un poco de cachondeo, pero no ha habido una gran preocupación”, cuenta por teléfono César, que regenta uno de los bares del municipio.

Los especialistas en explosivos han estado varias horas en el pueblo, hasta que han localizado la zona idónea para la neutralización del artefacto. “Han estado toda la noche vigilándolo y esta mañana han acordonado la zona para proceder a la extracción”. Los Gedex lo han detonado en un antiguo vertedero del pueblo. “Ha habido dos intentos de detonación y en el segundo han conseguido explotarlo”, cuenta Del Olmo. En el operativo también han participado bomberos del parque de Santa Olalla y una UVI móvil en preventivo. La alcaldesa desconocía la existencia de bombardeos durante la Guerra Civil en su pueblo hasta hoy, “cuando me han pasado un blog sobre la comarca en el que se habla de un bombardeo el 12 de septiembre de 1936 en el que murieron varias personas. El proyectil podría ser de aquella fecha”, apunta.

El artículo al que se refiere la regidora lo firma Juan Antonio Morales, escritor e investigador toledano, que menciona el éxodo de los vecinos de la comarca de Torrijos ante el avance de las tropas franquistas hacia Madrid tras ganar la Batalla de Talavera. “En Val de Santo Domingo la aviación nacional y republicana ya se batían en el cielo ese fatídico día 12 de septiembre de 1936. Sus bombas hirieron de muerte a Celestina Martín e Isaura Calderón, vecinas de esta villa, mientras acarreaban agua en la Plazuela de la Fuente”, reza el pasaje. Un contexto que refrenda también a EL PAÍS Ángel Monterrubio, profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, que apunta al aeródromo franquista de Navalmoral de la Mata (Cáceres) como el lugar del que partió el avión que lanzó las bombas sobre Val de Santo Domingo.

“En septiembre del 36, después de la Batalla de Talavera, un avión franquista arrojó octavillas en esos pueblos para que se rindieran y depusieran las armas, dando un plazo de dos horas para poner banderas blancas en los campanarios. Tiene toda la pinta de que fueran acciones de bombardeo antes de que el general Yagüe tomara Torrijos”. Monterrubio no confirma, eso sí, que en el bombardeo participaran aviones de la Luftwaffe alemana. “Si no lo eran, la munición sí”, explica. Nueve décadas después de la caída de esos proyectiles sobre las casas del pequeño pueblo de Val de Santo Domingo, el hallazgo fortuito de uno de sus vecinos ha hecho revivir por unas horas aquellos trágicos días, escondidos a apenas unos centímetros bajo tierra, en un patio en el que este domingo trataba de sembrar un árbol.