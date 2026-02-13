Detenidos dos neonazis de Núcleo Nacional por pegar mensajes xenófobos en tiendas de personas de origen magrebí en Castellón
El dueño de una tienda en Burriana encontró en su local pegatinas del grupo de ultraderecha con leyendas como “moros de mierda”
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otra, de entre 18 y 23 años de edad, por un delito de odio contra personas de origen magrebí. Se trata de integrantes del grupo neonazi Núcleo Nacional que, presuntamente, colocaron pegatinas en tiendas regentadas por ciudadanos oriundos de Marruecos y Argelia con leyendas despectivas como “moros de mierda”, según han confirmado desde el cuerpo de seguridad.
Las detenciones fueron practicadas el pasado 1 de febrero en la localidad de Burriana (Castellón, 37.915 habitantes), a raíz de una denuncia interpuesta días antes por un vecino de origen argelino, dueño de un negocio en esta localidad de 38.000 habitantes, que sufrió un ataque por parte de los ahora detenidos. La víctima se encontró el establecimiento cubierto con pegatinas del grupo Núcleo Nacional e interpuso una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Burriana. El escrito se trasladó al Servicio de Información del cuerpo de seguridad, responsable, entre otras funciones, de la persecución de los delitos de odio a través de los equipos REDO (Respuesta a los Delitos de Odio).
Los investigadores ya tenían conocimiento de otras denuncias similares, con ataques y pintadas racistas en tiendas y negocios de personas de origen magrebí, según han confirmado desde la Guardia Civil.
Una vez analizadas esas denuncias, los agentes identificaron a dos de los presuntos autores, que fueron arrestados y acusados formalmente por un delito de odio y puestos a disposición judicial de los juzgados de guardia de Vila-real. Los dos detenidos han quedado en libertad con cargos.
Se trata del segundo operativo de este tipo llevado a cabo en la provincia de Castellón en los últimos tres meses. El pasado diciembre, la Policía Nacional desarticuló en la provincia la primera célula terrorista aceleracionista en España vinculada a The Base. Representa la versión más extrema del supremacismo blanco, y sitúa a los colectivos antifascistas, LGTBI, comunidades musulmana y judía, y migrantes en el foco de sus acciones extremistas y violentas. Los agentes detuvieron a tres de los integrantes, entre ellos su líder, un joven de 24 años que buscaba jóvenes vulnerables con problemas para socializar para adiestrarlos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.