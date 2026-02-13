Ir al contenido
España
ultraderecha

Detenidos dos neonazis de Núcleo Nacional por pegar mensajes xenófobos en tiendas de personas de origen magrebí en Castellón

El dueño de una tienda en Burriana encontró en su local pegatinas del grupo de ultraderecha con leyendas como “moros de mierda”

Manifestantes embozados con el emblema de Núcleo Nacional en una manifestación en Madrid el pasado 8 de noviembre de 2025.Fernando Sánchez (Europa Press)
María Pitarch
Castellón -
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otra, de entre 18 y 23 años de edad, por un delito de odio contra personas de origen magrebí. Se trata de integrantes del grupo neonazi Núcleo Nacional que, presuntamente, colocaron pegatinas en tiendas regentadas por ciudadanos oriundos de Marruecos y Argelia con leyendas despectivas como “moros de mierda”, según han confirmado desde el cuerpo de seguridad.

Las detenciones fueron practicadas el pasado 1 de febrero en la localidad de Burriana (Castellón, 37.915 habitantes), a raíz de una denuncia interpuesta días antes por un vecino de origen argelino, dueño de un negocio en esta localidad de 38.000 habitantes, que sufrió un ataque por parte de los ahora detenidos. La víctima se encontró el establecimiento cubierto con pegatinas del grupo Núcleo Nacional e interpuso una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Burriana. El escrito se trasladó al Servicio de Información del cuerpo de seguridad, responsable, entre otras funciones, de la persecución de los delitos de odio a través de los equipos REDO (Respuesta a los Delitos de Odio).

Los investigadores ya tenían conocimiento de otras denuncias similares, con ataques y pintadas racistas en tiendas y negocios de personas de origen magrebí, según han confirmado desde la Guardia Civil.

Una vez analizadas esas denuncias, los agentes identificaron a dos de los presuntos autores, que fueron arrestados y acusados formalmente por un delito de odio y puestos a disposición judicial de los juzgados de guardia de Vila-real. Los dos detenidos han quedado en libertad con cargos.

Se trata del segundo operativo de este tipo llevado a cabo en la provincia de Castellón en los últimos tres meses. El pasado diciembre, la Policía Nacional desarticuló en la provincia la primera célula terrorista aceleracionista en España vinculada a The Base. Representa la versión más extrema del supremacismo blanco, y sitúa a los colectivos antifascistas, LGTBI, comunidades musulmana y judía, y migrantes en el foco de sus acciones extremistas y violentas. Los agentes detuvieron a tres de los integrantes, entre ellos su líder, un joven de 24 años que buscaba jóvenes vulnerables con problemas para socializar para adiestrarlos.

Archivado En

