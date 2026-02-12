Ir al contenido
Accidentes tren

Muere un hombre al ser arrollado su coche por un tren en Talavera de la Reina

Ningún pasajero del Alvia ha resultado herido. El servicio se encuentra interrumpido

Un tren Alvia.
José C. Rejas
José C. Rejas
Toledo -
Un tren Alvia que había salido de Chamartín con dirección a Badajoz ha arrollado un vehículo dos kilómetros después de pasar la estación de Talavera de la Reina (Toledo), según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha. Los 206 pasajeros que viajaban en el Alvia han resultado ilesos, pero ha fallecido el conductor del vehículo, que viajaba solo. El suceso se ha producido en un paso a nivel sin barreras.

El accidente ha ocurrido a las 20.11 en el punto kilométrico 139 de la línea de tren convencional Madrid-Cáceres, a la altura de una zona industrial, entre Calera y Chozas y Talavera de la Reina. La circulación en la línea está interrumpida, según ha informado Adif. Al lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Policía Local de Talavera de la Reina, la Guardia Civil, bomberos de Talavera y una UVI móvil.

Renfe ha establecido un plan alternativo para los viajeros que iban en el tren y para el resto de servicios afectados mientras dure la incidencia.

