Muere un hombre al ser arrollado su coche por un tren en Talavera de la Reina
Ningún pasajero del Alvia ha resultado herido. El servicio se encuentra interrumpido
Un tren Alvia que había salido de Chamartín con dirección a Badajoz ha arrollado un vehículo dos kilómetros después de pasar la estación de Talavera de la Reina (Toledo), según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha. Los 206 pasajeros que viajaban en el Alvia han resultado ilesos, pero ha fallecido el conductor del vehículo, que viajaba solo. El suceso se ha producido en un paso a nivel sin barreras.
Se encuentra interrumpida la circulación entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas de la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres por el accidente con un vehículo.— INFOAdif (@InfoAdif) February 12, 2026
El accidente ha ocurrido a las 20.11 en el punto kilométrico 139 de la línea de tren convencional Madrid-Cáceres, a la altura de una zona industrial, entre Calera y Chozas y Talavera de la Reina. La circulación en la línea está interrumpida, según ha informado Adif. Al lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Policía Local de Talavera de la Reina, la Guardia Civil, bomberos de Talavera y una UVI móvil.
Renfe ha establecido un plan alternativo para los viajeros que iban en el tren y para el resto de servicios afectados mientras dure la incidencia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.